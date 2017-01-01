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وزير بريطانى: داعش تخطط لهجوم كيمائى وروسيا تزرع خونة بحكومتنا وجيشنا

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وزير بريطانى: داعش تخطط لهجوم كيمائى وروسيا تزرع خونة بحكومتنا وجيشنا وزير بريطانى: داعش تخطط لهجوم كيمائى وروسيا تزرع خونة بحكومتنا وجيشنا

>كتبت حنان فايد

حذر وزير الأمن البريطانى بن والاس من أن داعش تخطط لاستعمال أسلحة كيمائية فى هجمات ضد بريطانيا، مؤكدا أنه هناك تقارير من الشرطة الأوروبية تفيد باستعمال التنظيم لهذه الأسلحة فى سوريا والعراق، بحسب تقرير للتليجراف اليوم الأحد.

وأشار إلى أن المغرب كشفت عن خلية تخبئ مواد لتصنيع قنبلة أو "سموم قاتلة" فى فبراير الماضى، وأن هدف داعش هو قتل وإرهاب أكبر عدد ممكن من الناس وليس لها مثل "أخلاقية" تمنعها من استخدام أية وسيلة لإحداث أكبر ضرر ممكن.

كما حذر والاس من "العدو من الداخل"، حيث أن التنظيمات الإرهابية وروسيا وقراصنة الإنترنت يحاولون زرع "خونة" فى البريطانية والجيش والشركات الكبيرة، على حد قوله.

وقال الوزير للصنداى تايمز أمس السبت:"يوجد خونة وعلينا أن نكون على أهبة الاستعداد للعدو من الداخل.. إن التهديد الداخلى كما نسميه حقيقى ويمكن استغلاله وهناك أشخاص يحاولون فعل ذلك بينما نحن نتحدث"، حسبما نقلت التليجراف.

 


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