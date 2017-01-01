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"شيخ أزهر" ألح عليه الخديو عباس حلمى الثانى لقبول المنصب.. تعرف عليه؟

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"شيخ أزهر" ألح عليه الخديو عباس حلمى الثانى لقبول المنصب.. تعرف عليه؟ "شيخ أزهر" ألح عليه الخديو عباس حلمى الثانى لقبول المنصب.. تعرف عليه؟

>كتب: محمد أبو النور

فى دقيقة واحدة يمكنك أن تقرأ السيرة الذاتية المختصرة لفضيلة الإمام الأكبر الشيخ عبد الرحمن الشربينى، شيخ الأزهر الشريف الأسبق، نشرتها الصفحة الرسمية للأزهر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

ويعتبر الشيخ الشربينى واحدا من أعلام الفقهاء المصريين والعرب فى العصر الحديث، وإلى جانب علمه الشديد، فقد ربطته علاقات وثيقة بعدد من رجال السياسة والحكم فى عصر الخديو عباس حلمى الثانى.

وقالت صفحة الأزهر الشريف إن الشربينى تولَّى مشيخة الأزهر، بعد إلحاح من الخديو لقبول هذا المنصب، عام 1908م.

 


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