الأهلي يدرس استعارة الإثيوبي بيكلى.. خوفاً من تكرار سيناريو أنطوى

يدرس مسئولو النادى الأهلي استعارة الإثيوبي شيملس بيكلى من بتروجت لمدة موسم بدلاً من شرائه نهائياً، لاستبيان درجة تأقلمه مع الفريق الأحمر قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، خوفاً من تكرار سيناريو الغانى جون أنطوى، الذى لم ينجح فى إثبات نفسه داخل القلعة لحمراء منذ انتقاله من صفوف الشباب السعودى مطلع الموسم الماضى.

وتحاول إدارة الأهلي الوصول لحل فى مسألة التعاقد مع بيكلى، الذى يصر حسام البدرى، المدير الفنى لفريق الكرة، على التعاقد معه، فى الوقت الذى تتحفظ لجنة الكرة على التعاقد معه ليأتى مقترح استعارة اللاعب ليكون بمثابة الحل الذى يرضى جميع الأطراف، فالفريق يستفيد منه فى حال نجاحه ويتم تفعيل شرائه بنهاية الموسم، أو عودته مرة أخرى لبتروجت بنهاية الموسم فى حال عدم تأقلمه.

ويعد بيكلى حالياً أبرز المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي فى الشتاء، وينافسه أحمد حمودى جناح الباطن السعودى.