الشرطة العراقية تطهر طريق " كوكجلى - الانتصار " شرقى مدينة الموصل

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استكملت قوات الشرطة الاتحادية العراقية اليوم الأحد عملية تطهير طريق كوكجلى الانتصار شرقى مدينة الموصل مركز محافظة نينوى شمالى العراق.

وقال قائد الشرطة الاتحادية العراقية الفريق رائد شاكر جودت فى تصريح صحفى "إن القوات طهرت الطريق الرابط ما بين حيى كوكجلى والانتصار بمدينة الموصل، مشيرا إلى مقتل القيادى بتنظيم "داعش" الإرهابى أحمد مناتى

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> وتمكنت قوة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع استخبارات عمليات صلاح من ضبط سيارتى نقل تحملان مواد غذائية ومؤن، وألقت القبض على اثنين ينتميان لـ"داعش" كانوا على متنهما فى منطقة "الخانوكة" بالجانب الأيمن فى قضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق.. وذكرت خلية الإعلام الحربى أن السيارتين كانتا فى الطريق إلى الجانب الأيسر من الشرقاط حيت يتواجد عناصر "داعش".



> كما عثرت مفرزة من الفرقة العاشرة بالجيش بالتعاون مع قوة من فوج الاستطلاع بمنطقة "البو ذياب" شمال غربى الرمادي، على 50 قذيفة مدفع محلى الصنع من نوع "جهنم" الذى يستخدمه "داعش".. كما اعتقلت قوة عسكرية من "طوارئ الأنبار" فى منطقة الصوفية شرق الرمادى 9 من المشتبه بهم للتحقيق معهم، وأسقطت طائرة تجسس مسيرة فى مدينة الرمادى مركز محافظة الأنبار غربى العراق.