ضبط أحدث جهاز غش إلكتروني داخل جامعة المنصورة

استطاع جهاز كشف الغش الالكترونى بجامعة المنصورة من ضبط عدد من الطلاب أثناء قيامهم بالغش ، حيث نجح الجهاز في ضبط جهاز الكترونى تم التعرف عليه أنه أحدث أجهزة الغش الإلكترونى المستخدمة عالميا حيث أن الجهاز المضبوط فى شكل وأبعاد كارت الإتمان ( حوالى 5.5 سم X 8.5 سم ) وبسمك حوالى اربع ملليمترات ويتصل لاسليكا بسماعة صغيرة جدا لايتعدى طولها بضعة ملليمترات توضع داخل الاذن .

> وتقع خطورة هذا الجهاز فى انه يمكن استخدامه على حد سواء بين الطلبة والطالبات حيث ان سماعة الاذن اللاسلكية يصعب رؤيتها بالعين المجردة وذلك فإن هذا الجهاز تحديدا يتم استخدامه على نطاق واسع بين الطلاب الذين يقومون بالغش فى امتحانات الثانوية العامة.