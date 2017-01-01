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النيابة تواجه الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتحريات الرقابة والتسجيلات

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النيابة تواجه الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتحريات الرقابة والتسجيلات النيابة تواجه الأمين العام السابق لمجلس الدولة بتحريات الرقابة والتسجيلات

أرشيفية

بدأت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، منذ قليل، التحقيق مع المستشار المستقيل وائل شلبي الأمين العام السابق لمجلس الدولة، على خلفية قضية الرشوة المالية التي سبق التحقيق فيها مع المتهم جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة ومتهمين إثنين آخرين من أصحاب الشركات الخاصة والمحبوسين حاليا بصورة احتياطية على ذمة القضية.
> ومن المنتظر أن تقوم النيابة باستجواب “شلبي” ومواجهته بتحريات هيئة الرقابة الإدارية حول واقعة الرشوة محل التحقيق وما تضمنته من تسجيلات لمحادثات هاتفية، والتي كشفت عن ضلوعه فيها وكذا الأدلة الأخرى المقدمة ضده من هيئة الرقابة الإدارية في شأن تلك الواقعة.
> وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد ألقت القبض على وائل شلبي في ساعة مبكرة من صباح اليوم، نفاذا للإذن الصادر بهذا الشأن من نيابة أمن الدولة العليا.
> وكان مجلس الدولة قد أعلن أمس قبوله استقالة وائل شلبي إثر تقدمه بها، حيث أكد المجلس انه لا يتستر على أي فساد أو فعل يشكل مخالفة للقانون، وأنه يتم حاليا فحص كافة المستندات الخاصة بجميع العقود التي أبرمها مجلس الدولة خلال السنوات الخمس الماضية للوقوف على مدى مطابقتها للقانون.

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