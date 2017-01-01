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هزاع بن زايد يهنئ السعودية بالذكرى الثانية لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

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هزاع بن زايد يهنئ السعودية بالذكرى الثانية لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم هزاع بن زايد يهنئ السعودية بالذكرى الثانية لتولي الملك سلمان مقاليد الحكم

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي المملكة العربية الشقيقة في الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مقاليد الحكم.

وقال سمو الشيخ هزاع بن زايد في تغريدة نشرها على الحساب الرسمي على تويتر اليوم " بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تمضي المملكة نحو مزيد من الازدهار لشعبها وتحقيق الإنجازات التاريخية".

ويصادف اليوم الذكرى الثانية لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم .. وقد شهد العامان الماضيان حراكا سياسيا واقتصاديا وثقافيا كبيرا في المملكة حيث أطلق العاهل السعودي مشاريع تحديثية كبرى في مختلف المجالات في الوقت الذي عمل فيه بصورة حثيثة على توطيد أواصر العلاقات الخليجية الخليجية وإطلاق المبادرات التي تسعى إلى إخراج بعض دول المنطقة العربية من الأزمات التي تمر بها.

 

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