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شوقى غريب: تتويج ساتوك بجائزة الإبداع الرياضى لم يأت من فراغ

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شوقى غريب: تتويج ساتوك بجائزة الإبداع الرياضى لم يأت من فراغ شوقى غريب: تتويج ساتوك بجائزة الإبداع الرياضى لم يأت من فراغ

>عاطف العربى

 

 

 

قدّم شوقى غريب المدير الفني السابق لمنتخب والحالي لنادي الإنتاج الحربي التهنئة لمؤسسة ساتوك للاطفال الأيتام والمحرومين برئاسة شيخة ال ثاني بمناسبة فوزها بجائزة الإبداع الرياضى .

وقال غريب ان الفوز بهذه الجائزة لم يأت من فراغ بل جاء من عمل وجد طوال الفترة الماضية وهو ما لمسه من خلال تواجده كسفير للمؤسسة فى مصر، مؤكدا ان الجميع يعلم ان الهدف الرئيسي لشيخة ال ثاني وجميع العاملين فى المؤسسة ما هو الا اسعاد هؤلاء الاطفال واندماجهم في المجتمع الذي يعيشون فيه .

وأضاف أن هدف هذه الاعمال تقديم الاطفال فى حياة جديدة وسط المجتمع الذي يعيشون فيه من خلال قهر المستحيل بالعمل الجاد وتقويم الاطفال المحرومين والاتيام بدلا من انحراف أي منهم لطريق غير شرعي .

كانت مؤسسة ساتوك الخيرية برئاسة شيخة آل ثانى قد فازت بجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضى بناء على دورها فى الأعمال الخيرية التى تقوم بها المؤسسة برئاسة شيخة آل ثانى، سواء فى النواحى الاجتماعية أو الرياضية، وسيتم تكريم الفائزين بجوائز الإبداع الرياضى  فى الحفل السنوى للجائزة والمقرر تنظيمه يوم 9 يناير المقبل فى مركز دبى التجارى العالمى.

جاء فوز مؤسسة ساتوك لأنها تعمل فى مبادرات الأيتام والمحرومين، وأهمها مبادرة كأس العالم للأطفال الأيتام والمحرومين فى جميع أنحاء العالم والتركيز على الجانب المعنوى للمبادرة فى إيجاد وسيلة لالتحامهم بالمجتمع.

كانت مؤسسة ساتوك برئاسة شيخة آل ثانى قد تبنت فكرة إقامة بطولة كأس العالم للأيتام على مستوى العالم، وأقيمت النسخة الأولى بالقاهرة العام الماضى، وشارك فيها 8 دول وفاز المصرى، على أن تقام البطولة كل عامين وشارك عدد كبير من نجوم الكرة على مستوى العالم كسفراء فى هذه البطولة تدعيما للأطفال الأيتام.

 

 


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مصر 365

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