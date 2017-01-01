أخبار النادي الأهلى اليوم الأحد 1/1/2017.. ابتعاد دوللى واتجاه لاستعارة بيكلى

كتب محمد عراقى

شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها ابتعاد كيجان دولي عن الانضمام للقلعة الحمراء ودراسة استعارة شيملس بيكلي من بتروجت وتأجيل خطوة شرائه نهائياً.

تلقى ميدو جابر صانع ألعاب الأهلى عرضًا للرحيل لنادى وادى دجلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل فى ظل تجميده الدائم على الدكة الحمراء منذ انتقاله من صفوف مصر المقاصة مطلع الموسم الجارى.

كما أبدى مسئولو إنبى وسموحة اهتمامهم باللاعب مؤكدين رغبتهم فى ضمه حال وجود مرونة من الأهلى فى السماح للاعب بالرحيل.

أرسل مسئولو النادى الأهلى القائمة الإفريقية للاتحاد الإفريقى الكاف مساء أمس السبت، وتضمنت الـ28 لاعباً المسجلين فى القائمة المحلية، بالإضافة للثنائى كريم نيدفيد وأكرم توفيق المقيدين تحت السن.

قام الجهاز الطبى لفريق الكرة بالأهلى بحقن رامى ربيعة، مدافع الفريق، بحقنة PRP؛ لتخفيف الورم الذى يعانى منه اللاعب فى الكاحل، جراء الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.

تكثف إدارة نادى إنبى مفاوضاتها مع نظيرتها فى الأهلي للتعاقد مع محمد حمدى زكى مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى.

تلقى كيجان دوللى جناح صن داونز الجنوب أفريقى، عرضاً جديداً من نادى رينيه الفرنسى بعد تلقيه عروضاً من أنديه أولمبياكوس اليونانى وأحد أندية الدورى الأسبانى ليبتعد بشكل كبير عن الانتقال للقلعة الحمراء.

يدرس مسئولو النادى الأهلي استعارة الإثيوبي شيملس بيكلى من بتروجت لمدة موسم بدلاً من شرائه نهائياً، لاستبيان درجة تأقلمه مع الفريق الأحمر قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، خوفاً من تكرار سيناريو الغانى جون أنطوى، الذى لم ينجح فى إثبات نفسه داخل القلعة لحمراء منذ انتقاله من صفوف الشباب السعودى مطلع الموسم الماضى.