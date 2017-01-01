أخبار النادي الأهلى اليوم الأحد 1/1/2017.. ابتعاد دوللى واتجاه لاستعارة بيكلى

>كتب محمد عراقى
شهد النادي الأهلى اليوم الأحد العديد من الأخبار الهامة والتي كان أبرزها ابتعاد كيجان دولي عن الانضمام للقلعة الحمراء ودراسة استعارة شيملس بيكلي من بتروجت وتأجيل خطوة شرائه نهائياً.
ميدو جابر مطلوب فى 3 أندية للرحيل عن الأهلي
تلقى ميدو جابر صانع ألعاب الأهلى عرضًا للرحيل لنادى وادى دجلة على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر بداية من شهر يناير المقبل فى ظل تجميده الدائم على الدكة الحمراء منذ انتقاله من صفوف مصر المقاصة مطلع الموسم الجارى.
كما أبدى مسئولو إنبى وسموحة اهتمامهم باللاعب مؤكدين رغبتهم فى ضمه حال وجود مرونة من الأهلى فى السماح للاعب بالرحيل.
الأهلي يرسل قائمته الإفريقية للكاف بقوام 30 لاعبا
أرسل مسئولو النادى الأهلى القائمة الإفريقية للاتحاد الإفريقى الكاف مساء أمس السبت، وتضمنت الـ28 لاعباً المسجلين فى القائمة المحلية، بالإضافة للثنائى كريم نيدفيد وأكرم توفيق المقيدين تحت السن.
حقن رامى ربيعة بـ"PRP" لتخفيف الورم
قام الجهاز الطبى لفريق الكرة بالأهلى بحقن رامى ربيعة، مدافع الفريق، بحقنة PRP؛ لتخفيف الورم الذى يعانى منه اللاعب فى الكاحل، جراء الإصابة التى تعرض لها مؤخرا.
إنبى يدخل سباق ضم "جدو الأهلي" فى الشتاء بـ"قسط" أكرم توفيق
تكثف إدارة نادى إنبى مفاوضاتها مع نظيرتها فى الأهلي للتعاقد مع محمد حمدى زكى مهاجم الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد خروج اللاعب من حسابات الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى.
رينيه الفرنسى يُبعد كيجان دوللى صانع ألعاب صن داونز عن الأهلي
تلقى كيجان دوللى جناح صن داونز الجنوب أفريقى، عرضاً جديداً من نادى رينيه الفرنسى بعد تلقيه عروضاً من أنديه أولمبياكوس اليونانى وأحد أندية الدورى الأسبانى ليبتعد بشكل كبير عن الانتقال للقلعة الحمراء.
الأهلي يدرس استعارة الإثيوبي بيكلى.. خوفاً من تكرار سيناريو أنطوى
يدرس مسئولو النادى الأهلي استعارة الإثيوبي شيملس بيكلى من بتروجت لمدة موسم بدلاً من شرائه نهائياً، لاستبيان درجة تأقلمه مع الفريق الأحمر قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، خوفاً من تكرار سيناريو الغانى جون أنطوى، الذى لم ينجح فى إثبات نفسه داخل القلعة لحمراء منذ انتقاله من صفوف الشباب السعودى مطلع الموسم الماضى.
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