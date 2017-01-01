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«محمد صلاح» يفوز باستفتاء روسيا اليوم كأبرز شخصية رياضية فى الوطن العربى

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«محمد صلاح» يفوز باستفتاء روسيا اليوم كأبرز شخصية رياضية فى الوطن العربى «محمد صلاح» يفوز باستفتاء روسيا اليوم كأبرز شخصية رياضية فى الوطن العربى

اللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى

فاز اللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى لكرة القدم، بلقب أبرز شخصية رياضية فى الوطن العربى، وذلك وفقا لاستطلاع آراء قراء ومتابعى قناة روسيا اليوم.

وحصل الفرعون محمد صلاح على “66122″ صوتا، بنتيجة الاستفتاء، الذى شارك فيه “131451″ شخصا، أى بنسبة “50.3%”، متفوقا بفارق كبير على الأردنى أحمد أبو غوش، الفائز بذهبية التايكوندو، فى دورة الألعاب الأولمبية الصيفية “ريو 2016″، الذى حصل على المركز الثانى، برصيد “31292″ صوتا “23.8%”. وتلاهما فى المرتبة الثالثة لاعب كرة القدم العراقى أحمد حمادى برصيد “10727 صوتا “8.2%”.

يذكر أن محمد صلاح، حصل على جائزة أفضل لاعب عربى فى عام 2016 فى حفل سنوى أقيم فى دبى.

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