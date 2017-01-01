أخبار مصر للساعة 6.. التحقيق مع أمين عام مجلس الدولة السابق فى قضية الرشوة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير اللمهمة فى مقدمتها التحقيق مع المستشار وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، فى قضية الرشوة ، المتهم فيها مع 3 آخرين، وتأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ضرورة الاستمرار فى تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق، وإعلان خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول أن لكل المواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد أو شرط، سواء يمتلك كارتا أم لا يمتلك.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة السادسة مساء..

وصل وائل شلبى أمين عام مجلس الدولة السابق، إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، للتحقيق معه فى قضية الرشوة ، المتهم فيها مع 3 آخرين، وهم جمال الدين محمد إبراهيم اللبان مدير مشتريات مجلس الدولة، ومدحت عبد الصبور ورباب أحمد عبد الخالق، بتقاضى وتقديم رشاوى مالية لتوريد أجهزة حاسب آلى وأجهزة كهربائية لمجلس الدولة.

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه اليوم مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء والدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، ضرورة الاستمرار فى تعزيز المعروض من الأدوية بالأسواق.

قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول أن لكل المواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد أو شرط، سواء يمتلك كارتا أم لايمتلك.

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة الدولى، وذلك أثناء رحلتها من تركيا فى طريقها إلى الرياض، لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية أثناء دخول الأجواء المصرية , وتم نقله إلي المستشفي عقب هبوط الطائرة .

أصدر المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للهيئة القرار رقم 1 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة.

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء المحامى العام الأول للنيابات، بحبس ريم قطب بسيونى جبارة عضو بالتنظيم الدولى جماعة الإخوان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك فور وصولها قادمة من تركيا، وبحوزتها طائرة تجسس.

أعلن مصدر بهيئة قناة السويس اليوم، الأحد، مواعيد التشغيل الفعلى لكوبرى النصر العائم الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عدة أيام؛ حيث يعمل الكوبري لعبور السيارات بين مدينتي بورسعيد وبورفؤاد 16 ساعة علي مدار اليوم من السادسة صباحاً وحتي العاشرة صباحاً، ثم يفتح الكوبري لعبور السفن من العاشرة صباحاً وحتى 12 ظهرا.

أعلنت الإدارة المركزية للشؤن الصيدلية بوزارة الصحة أنه تم إخطار الشركات المحلية والمستوردة بإرسال نوعين من القوائم الى إدارة التسعيرة بالوزارة .

قال الدكتور أشرف الشيحى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إن عددا من الجامعات الخاصة تقدم خدمات جيدة وتؤهل أعضاء هيئة التدريس بها، لافتا إلى أنه تم السماح لبعضها بمنح درجة الماجستير.

تعرضت عدة مدن وعواصم عربية وأوروبية، لأعمال إرهابية، فى الساعات الأولى لعام 2017، ما بين تفجيرات وهجمات مسلحة، بالإضافة إلى وقوع بعض الحوادث التى خلفت ورائها عشرات الضحايا ما بين قتلى وجرحى بإصابات خطيرة، لتستقبل تلك الدول العام الجديد بالاتشاح بالسواد والحزن على ضحاياها، وكان من بين تلك الدول كل من تركيا، والصين، والعراق، واندونيسيا، وايطاليا، والبرازيل.

استقرت أسعار الذهب اليوم، الأحد 1/1/2017، حيث سجل عيار 21 مبلغ 630 جنيهًا، وفق آخر تحديث للأسعار مساء أمس، السبت.

صدق الفريق أول صدقى صبحى ، القائد العام للقوات المسلحة ، وزير الدفاع والانتاج الحربى، على تعيين العقيد أركان حرب تامر محمد محمود الرفاعى، متحدثا عسكريا جديدا خلفا للعميد محمد سمير عبد العزيز غنيم، وذلك بداية من الأول من يناير 2017.

أكد موقع "روسيا اليوم" الإخبارى، اليوم الأحد، إصابة شخصين فى هجوم مسلح على مسجد باسطنبول.

وقع حادث سير خلف محكمة زينهم فى السيدة زينب، بعدما انقلبت سيارة ترحيلات أعلى سيارة ملاكى ما أدى إلى تهشمها بالكامل و توقف حركة السيارات بالطريق، وانتقل رجال المباحث إلى المكان للوقوف على ملابسات الحادث.

وافق مجلس الوزراء على زيادة ميزانية العلاج على نفقة الدولة من 2.7 إلى 4.5 مليار جنيه، حتى تستطيع الوزارة تحمل تكاليف علاج غير القادرين خاصة بعد ارتفاع سعر الدولار.

مازالت خيوط أكبر قضية رشوة شهدتها مصر فى الآونة الأخيرة، التى أصبح بطلها جمال الدين اللبان، مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة، تترابط أمام جهات التحقيق، وتسقط واحدا تلو الآخر، ممن ارتبط أسمائهم بتلك القضية.

لم تكن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لرجال الأعمال لمساندة الدولة، الأولى له منذ توليه منصبه يونيو عام 2014، فالبداية كانت فور توليه المسئولية وقتها دعا مجتمع المال والأعمال للمساهمة فى بناء مصر، وذلك عن طريق التبرع فى إنشاء صندوق لدعم مصر بقيمة 100 مليار جنيه، وأيضًا حثهم على تقليل مكاسبهم وأرباحهم بشكل كبير، وعدم رفع الأسعار لتصل إلى 10 أضعاف قيمتها الفعلية.

التقى اللواء رضا فرحات محافظ الإسكندرية، مواطناً حاول الانتحار من أعلى أحد مبانى المحافظة، وفوجئ العاملون بمحافظة الاسكندرية بالشاب وليد طلعت فهمي السيد حاصل علي ليسانس حقوق يصعد أعلى مبنى ديوان محافظة الإسكندرية ملوحاً بالانتحار والقاء نفسه من أعلى.

تسلم المستشار فؤاد عبد الرحيم نائب رئيس مجلس الدولة، مهام منصبة الجديد اميناً عاماً للمجلس "مكلف" اليوم الأحد، خلفاً للامين العام السابق المستشار وائل شلبى الذى استقال على خلفية اتهامه فيى قضية الرشوة المتهم فيها جمال اللبان مدير عام المشتريات و2 آخرين .

أكد رئيس شرطة دبى السابق، ضاحى خلفان، عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" القبض على الإرهابيين الفارين من البحرين بعد هجوم على "سجن جو".

نشر عدد من نجوم العالم صورا لاحتفالاتهم بقدوم عام 2017، وتمنوا من خلال تعليقاتهم عليها السعادة والصحة لجمهورهم بالعام الجديد وبالتبعية لاقت هذه الصور تفاعلا كبيرا من جمهورهم الذى أكد على حبه لهم، ويأتى فى المقدمة النجمة مايلى سايرس التى نشرت صورة تُقبل فيها خطيبها النجم ليام همسورث برأس السنة، ونالت الصورة إعجاب جمهورها، كما نشرت صورة أخرى مع والدتها، فيما نشر النجم هيو جاكمان فيديو لألعاب نارية مرددا جملة "happy new year"، ونشرت النجمة صوفيا فيرجارا مجموعة من الصور من جزيرة بورا بورا التابعة لفرنسا معبرة عن سعادتها باللحظات المميزة التى عاشتها هناك.

فاز اللاعب المصرى محمد صلاح، لاعب فريق روما الإيطالى لكرة القدم، بلقب أبرز شخصية رياضية فى الوطن العربى، وذلك وفقا لاستطلاع آراء قراء ومتابعى قناة روسيا اليوم.

انطلق اليوم معسكر منتخب مصر الأول، بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، استعداداً لكأس الأمم الأفريقية 2017 بالجابون بانضمام 21 لاعباً، على أن يخوض الفراعنة تدريبهم فى السادسة مساءً باستاد القاهرة.

يدرس مسئولو النادى الأهلي استعارة الإثيوبي شيملس بيكلى من بتروجت لمدة موسم بدلاً من شرائه نهائياً، لاستبيان درجة تأقلمه مع الفريق الأحمر قبل إتمام التعاقد معه بشكل نهائى، خوفاً من تكرار سيناريو الغانى جون أنطوى، الذى لم ينجح فى إثبات نفسه داخل القلعة لحمراء منذ انتقاله من صفوف الشباب السعودى مطلع الموسم الماضى.