وزير الداخلية: نتصدى لعناصر الشر ومنابع الإرهاب ونحقق الأمن والاستقرار للشعب

كتب محمود عبد الراضى

قال اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية، إن عزيمة رجال الشرطة على مواصلة العطاء والتصدى لعناصر الشر، هو ما يدعم الأجهزة الأمنية بقوة فى التصدى لكافة منابع الإرهاب والجريمة وتحقيق الأمن والإستقرار الذى يشعر به أبناء شعب مصر العظيم.

وأوضح وزير الداخلية، أن الروح المعنوية عالية لدى رجال الشرطة المصابين الذين ضربوا المثل والقدوة فى حب الوطن وحماية أمنه ومواطنيه، مؤكداً أن تلك التضحيات موضع تقدير وإحترام لدى جموع الشعب المصرى ودافعاً لجميع رجال الشرطة لإستكمال مسيرة العطاء.

ووجه وزير الداخلية قطاع الخدمات الطبية والأجهزة المعنية بالوزارة بمتابعة الحالة الصحية للمصابين أولاً بأول وتقديم تقرير يومى عن حالتهم لسيادته وتلبية كافة إحتياجاتهم تقديراً لجهودهم وتضحياتهم .

واطمأن وزير الداخلية على الحالة الصحية لمصابى الشرطة خلال زيارته لهم بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم، معرباً عن اعتزازه وجميع رجال الشرطة للتضحيات والجهود التى يقدمونها فى سبيل رفعة وإستقرار أمن الوطن.

من جانبهم، أعرب المصابون عن اعتزازهم بزيارة وزير الداخلية، مؤكدين إصرارهم على العودة لأداء واجبهم فى تأدية رسالة الأمن.

كان وزير الداخلية زار المصابين من رجال الشرطة الذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، الذين أصيبوا أثناء مشاركتهم فى الحملات الأمنية التى تستهدف ضبط العناصر الإرهابية والإجرامية.