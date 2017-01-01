يقتل رجلا مسنا بالقناطر الخيرية ويسرق 10 كيلو سكر وأنبوبتى بوتاجاز

القليوبية - خالد حجازى

نجحت أجهزة الأمن بالقليوبية فى كشف غموض العثور على جثة رجل في العقد الثامن من العمر مقتولا داخل مسكنه بقرية أبو الغيط بالقناطر الخيرية.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مساعد وزير مدير امن القليوبية واللواء الدكتور اشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية اخطارا من العميد حسن زوير رئيس فرع البحث الجنائى بشبرا الخيمة بالواقعة.

ودلت تحريات المباحث برئاسة المقدم احمد الخولى رئيس مباحث مركز القناطر الى أن مستأجرا عند المجنى عليه قتله بسبب خلاف على الشقة بمنزله، وسرق 10 كيلو سكر من الشقة ولاذ بالفرار، جار تكثيف الجهود لضبط المتهم. دلت تحريات المقدم أحمد الخولى، رئيس المباحث على أن مرتكب الجريمة يدعي «محمد.ح.أ»، هارب، على خلاف دائم مع القتيل بسبب عدم رغبة الثاني في إقامة القاتل مع والدته بالشقة التي تستأجرها بمنزله بنظام الإيجار المفتوح، حيث كان يرغب في طرده بعد وفاتها وإنهاء العلاقة الإيجارية.

وكشفت التحريات أنه في يوم الواقعة حدثت مشادات بين الجاني وصاحب المنزل "القتيل" فعزم النية على التخلص منه واستغل وجوده بمفرده ودخل إلى الشقة التي يقيم بها بنفس العقار وانهال عليه بسكين بعدة طعنات وقام بالبحث عن شىء يسرقه فلم يجد سوي 10 كيلو سكر وأنبوبتي غاز فقام بسرقتهما وبيعهما بمبلغ 500 جنيه.

وكان العميد أشرف صلاح الدين، مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية قد تلقى بلاغا يفيد العثور على جثة "محمود.م.إ" 80 سنة، بالمعاش مقتولا في شقته بقرية أبو الغيط، دائرة المركز، وبه إصابات بالرأس والوجه والجبهة وحول العين. تحرر المحضر 11670 إداري القناطر الخيرية، وبالعرض علي النيابة العامة طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وأصدرت أمر ضبط وإحضار للجاني وجار تكثيف البحث لضبطه.



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