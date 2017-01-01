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بالفيديو…دبلومسي سابق: مفاجآت تنتظر العالم والعرب مع دخول «ترامب» للبيت الأبيض

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بالفيديو…دبلومسي سابق: مفاجآت تنتظر العالم والعرب مع دخول «ترامب» للبيت الأبيض بالفيديو…دبلومسي سابق: مفاجآت تنتظر العالم والعرب مع دخول «ترامب» للبيت الأبيض

مساعد وزير الخارجية السابق، السفير حسن هريدي

قال مساعد وزير الخارجية السابق، السفير حسن هريدي، إن عدة مفاجآت تنتظر الشرق الأوسط والعالم مع دخول الرئيس الأمريكي ، دونالد ، إلى البيت الأبيض في الـ20 من يناير الجاري، موضحا أنه بالنسبة للملفات المتعلقة بالشرق الأوسط فإن المفاجأة الأولى هل سيقدم “ترامب” على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس كما أعلن.

وتابع هريدي خلال لقاء له على فضائية “الغد” ، مع الإعلامي محمد عبد الله، أن العرب ينتظرون خطوات “ترامب” فيما أعلن عنه من خطوات سيتخذها لصالح إسرائيل، لافتا أن العرب في حالة ترقب وينتظرون ليروا هل ستسمر الولايات المتحدة على نفس النهج المتبع في الشرق الأوسط أم سيتم تغييره.

وأوضح هريدي أن ملف العنصرية والإفراط في استخدام القوة من قبل الشرطة الأمريكية هو أحد الملفات المتجددة في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن “ترامب” كان واضحا في تأييده لما أسماه الحق الشرعي لأفراد الشرطة في الدفاع عن أنفسهم.

ورأى هريدي أن المهمة الأكبر أمام “ترامب” هي اقناع الأمريكيين بأنه سيصبح رئيسا لكل أفراد الشعب بمختلف طوائفه وأعراقه، لافتا أن كل هذه الفئات في المجتمع الأمريكي اتخذت مواقف تتسم بالتوجس والخيفة ضد الرئيس الأمريكي الجديد.

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