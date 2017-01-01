عبد العال يلتقى وفد الجالية المصرية بأمريكا لدعم السياحة

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، بمكتبه وفد من أعضاء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية برئاسة عادل عجيب رئيس الهيئة القبطية الأمريكية، والذي يقوم حاليا بزيارة مصر فى إطار حملة ” زيارة مصر فى الكريسماس ” لدعم السياحة وزيادة العملة الصعبة.

وشدد عبدالعال فى بيان له عقب الاجتماع على أهمية مثل هذه الزيارات في بناء جسور التواصل والتفاهم بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مؤكدا علي دورهم في تصحيح الصورة المغلوطة التي قد تنقلها بعض وسائل الإعلام عن حقيقة الوضع الداخلي في مصر.

من جانبه أكد المهندس عادل نجيب رئيس وفد الجالية وأعضاء الوفد على خالص تقديرهم للاستقبال غير المسبوق الذي وجدوه في وطنهم الأم مصر، مشيرا إلى أن العام الجاري 2017 سوف يشهد بشكل أولي تنظيم أربع رحلات سنوية على الأقل.

كما أكد الوفد موقفه الرافض بشدة لمشروع قانون ترميم الكنائس المتوقع مناقشته في الكونجرس الأمريكي، لافتا إلى أن الموقف الذي أصدره البابا تواضروس والكنائس المصرية هو خير رد وتأكيد على مبدأ الوحدة الوطنية في مصر.