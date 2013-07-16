ماذا يوجد في خزانة جميلة هوليوود Salma Hayek

تتمتع جميلة هوليوود Salma Hayek بذوق أنيق حيث تظهر بإطلالات جميلة دائمًا، وقد تسنّى لنا رؤية أجمل إطلالاتها على السجادة الحمراء مؤخراً في حفلات إطلاق فيلمها الجديد Grown Ups 2.

على الرغم من عشقها الواضح للون الأسود والإطلالات الكلاسيكيّة لم تقع Salma Hayek يوماً في فخ الإطلالات الرتيبة فهي تحرص على إضافة التجدد في الطبعات والألوان المختلفة إلى إطلالاتها.

ظهرت النجمة عدة مرّات بأزياء Saint Laurent كان آخرها فستان أسود قصير بتفاصيل معدنيّة جميلة على قصّة الرقبة، نسّقته مع صندل أسود ناعم وحقيبة صغيرة بنفس اللون. كما اختارت إحدى البدلات الرسميّة الأنيقة في إطلالة سابقة. تربطها علاقة صداقة وثيقة مع Frida Giannini المديرة الإبداعيّة لدار Gucci وهذا ما جعلها تختار أجمل تصاميمها لترتديها في حفل Chime For Change .

في هذا الموضوع أردنا أن نسلط الضوء على أجمل إطلالات جميلة هوليوود Salma Hayek لنكتشف محتويات خزانتها. شاهدي الصور وأخبرينا بالإطلالة المفضّلة لديك.