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المستشار أبو بكر الصديق رئيسا لنادى هيئة قضايا الدولة خلفا لـ”زين الدين”

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المستشار أبو بكر الصديق رئيسا لنادى هيئة قضايا الدولة خلفا لـ”زين الدين” المستشار أبو بكر الصديق رئيسا لنادى هيئة قضايا الدولة خلفا لـ”زين الدين”

المستشار خالد زين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة

أصدر المستشار على سكر رئيس هيئة قضايا الدولة والمجلس الأعلى للهيئة القرار رقم 1 لسنة 2017 بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة.

ضمت اللجنة كل من المستشار أبو بكر الصديق عامر نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيسا للنادى خلفا للمستشار خالد زين الذى انتهت ولايته.

وتضمن مجلس الإدارة المؤقت كل من المستشار نصر محمد على والمستشار محمود هشام والمستشار إبراهيم عبد الخالق والمستشار عبد السلام العدل والمستشار عيد عدلى والمستشار النميرى عبد الفتاح والمستشار حاتم على عبد العال والمستشار أحمد عبد الحليم والمستشار أيمن على حسن والمستشار محمود محمد همام ”

وشمل القرار استمرار عمل مجلس إدارة النادى المؤقت لمدة 6 شهور تبدأ من اليوم وتنتهى فى 30 يونيو، حيث يتم انتخاب مجلس جديد.

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