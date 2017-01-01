الحكومة: لكل مواطن حق الحصول على البنزين دون قيد سواء امتلك كارت أم لا

قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول أن لكل المواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد أو شرط، سواء يمتلك كارتا أم لايمتلك.

وأوضح في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أن هدف الدولة من هذه المنظومة هو مراقبة منتجات البترول لكونها مدعمه وحتى لا يحدث لها تسريب ، وحتى لا تحدث اختناقات في بعض المحافظات دون غيرها.

وقال أن اجتماع اليوم الأحد مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بشأن تفعيل الكارت الذكي والمنظومة ككل، موضحا أن الاجتماع لم يصدر عنه أى قرارات إلى الآن، لافتا إلى أن رئيس الوزراء تساءل حول ما إذا كان هناك إعلان لإلزام الشركات والمواطنين بالكارت الذكي من عدمه وجاء الرد بالنفى حيث أنه فعليا لا يوجد أى إلزام حتى اليوم للمواطنين .

و أضاف أن المنظومة كانت متوقفة منذ منتصف يونيو الماضي، وهناك تشغيل تجريبي للمنظومة مع كافة شركات التسويق بالقطاعي العام والخاص ، منوها إلى أن المنظومة لم تتضمن بعض القطاعات بالدولة كالتكاتك، والجرارات الزراعية ، فكل ما هدف إليه اجتماع اليوم متابعة ما إذا كانت جميع النقاط بالمنظومة جاهزة للتشغيل من عدمه، وأكد أن قطاع بترول جاهز بهذه المنظومة في أى لحظة ، واليوم تم تنشيط المنظومة فقط لاغير .