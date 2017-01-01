بالصور.. مدير أمن مطروح يتابع تأمين الكنائس ويطالب القوات باليقظة والتأهب

مطروح – حسن مشالي

تفقد اللواء مختار السنبارى، مدير أمن مطروح، اليوم الأحد، الخدمات الأمنية والحراسات المكلفة بتأمين الكنائس، للوقوف على مدى انتظام الخدمات وجاهزيتها للتعامل مع أى تداعيات أمنية محتملة ومراجعة الإجراءات الأمنية.

وطالب السنبارى القوات باليقظة التامة واتخاذ وضع التأهب، مع توسيع دائرة الاشتباه خلال تأدية المهام الأمنية.

وتفقد مدير أمن مطروح كنيسة السيدة العذراء، التى تقام تشهد الاحتفالات وأكبر مكان لتجمع الأقباط، خلال الاحتفالات والمناسبات المختلفة، والتقى مع القوات ووجه بضرورة متابعه كاميرات المراقبة، على الأسوار ومحيط الكنائس على مدار اليوم، وعمل الحرم الأمنى والحواجز الحديدية ومنع وقوف أو اقتراب السيارات بجوار الكنائس ومتابعة تشغيل البوابات الإلكترونية، بمداخل الكنائس، والتفتيش الجيد للمترددين على المنشات الهامة.

وشدد اللواء السنبارى، على ضرورة ارتداء عناصر الشرطة للصديرى الواقى من الرصاص والخوذ الصلب والتأكد من سلامة الأسلحة والذخيرة عهدتهم والحفاظ عليها.

ووجه لإدارة الحماية المدنية بمراجعه اشتراطات الحماية وحنفيات وطفايات الحريق، بشكل مستمر، مع قيام إدارة المرور بتسيير الحركة المرورية بالمحاور البديلة بعيداً عن الكنيسة، وضبط أية مخالفات والعمل على تفعيل القانون.

ونبه على الضباط بضرورة تطبيق روح القانون فى إطار مراعاة الاعتبارات الإنسانية، وتوجيه الضباط وعناصر القوات بملاحظة الحالة وتوسيع دائرة الاشتباه السياسي والجنائى وإجراء الاستيقاف القانونى وضبط كل ما من شأنه الإخلال بالأمن .

كما تم توعيه الضباط والأفراد بالحالات المحددة قانوناً لاستخدام الأسلحة وحسن معاملة المواطنين وعدم التجاوز وضبط النفس وتنفيذ القانون بكل حزم وحسم، مع شدة اليقظة واتخاذ كافة الإجراءات لحماية القوات من أية اعتداءات وحثهم على بذل المزيد من الجهد لتوفير الأمن والأمان لأبناء الشعب المصرى العظيم، خاصة فى ظل الظروف العصيبة التى تمر بها البلاد.