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إحالة 91 من العاملين بوحدات "صحية ومحلية" بالمحلة للتحقيق لتركهم العمل

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إحالة 91 من العاملين بوحدات "صحية ومحلية" بالمحلة للتحقيق لتركهم العمل إحالة 91 من العاملين بوحدات "صحية ومحلية" بالمحلة للتحقيق لتركهم العمل

>الغربية - عادل ضرة

أحال تامر أبو النجا، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى فى محافظة الغربية 91 من العاملين بوحدة طب الأسرة بعياش والوحدة المحلية بقرية محلة أبو على للتحقيق لتركهم العمل.

 

جاء ذلك خلال جولاته المفاجئة التى قام بها اليوم، الأحد، لمتابعة سير العمل بالوحدات الصحية والمحلية بقرى المركز وقام رئيس المدينة بالتشطيب على 32 من العاملين بالوحدة الصحية بعياش منهم 24 طبيبا و6 إداريين و2 فنيين لتركهم العمل.

 

كما تم التشطيب على 59 من العاملين بالوحدة الصحية والمحلية بقرية محلة أبو على منهم 18 موظفا و23 طبيبا لتركهم للعمل، وتمت إحالتهم للشئون القانونية للتحقيق معهم، كما تم تحرير 21 محضر لبعض المخابز والمحلات لنقص فى الأوزان وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل تواجد شهادات صحية بدائرة مدينة المحلة.

 


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