"صيادلة الإسكندرية" ترسل خطابات للصيدليات بشأن تعليق العمل الجزئى 15 يناير

الإسكندرية - أسماء على بدر

أرسلت نقابة الصيادلة بالإسكندرية توجيهاتها اليوم لأكثر من 5 آلاف صيدلية، لتنفيذ قرار الجمعية العمومية بشأن تعليق العمل جزئياً فى 15 يناير الحالى من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثالثة عصراً.

وأكدت نقابة الصيادلة بالإسكندرية أن قرار وقف العمل جزئياً بعد دمار اقتصاديات آلاف الصيدليات بشأن ضخامة الأعباء وتراكم أدوية الشركات منتهية الصلاحية دون سحبها، وبيع أدوية بالمليارات خارج الصيدليات بدون رقابة عليها.

وأكدت نقابة الصيادلة، فى بيان لها، أن قرار الوقف الجزئى يأتى رفضاً للسياسة العشوائية فى تسعير الدواء والمتكررة من وزارة الصحة منذ مايو 2016، والتى يدفع ضربيتها المريض والصيدلى. وتشير النقابة إلى أن القرار جاء بعد أشهر من المفاوضات وطرح بدائل أمام وزارة الصحة وجميع المعنيين بصناعة الدواء دون جدوى.