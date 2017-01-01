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محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات احتفالات رأس السنة في منطقة برج خليفة

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محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات احتفالات رأس السنة في منطقة برج خليفة محمد بن راشد يتفقد غرفة عمليات احتفالات رأس السنة في منطقة برج خليفة

تفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله مساء اليوم مقر غرفة عمليات منطقة برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد التي شهدت ليل البارحة احتفالا كبيرا بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017 دون تسجيل أي أواصابات أو خروقات أمنية وغيرها رغم وصول عدد المحتفلين بهذه المناسبة الى ما يزيد عن نصف مليون شخص من مختلف جنسيات العالم تجمعوا في منطقة لاتزيد مساحتها عن كيلومتر مربع و 700 متر.

وقد استمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم ومحمد علي العبار رئيس شركة إعمار الراعي الرئيسي لاحتفالات رأس السنة الميلادية و خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وسعادة اللواء محمد سيف الزفين مساعد القائد العام لشرطة دبي للعمليات.. الى عرض مصور قدمه عبدالله خليفة المري مساعد قائد أمن وحماية المنشآت في شرطة دبي.

وقد اوضح عبدالله خليفة المري خلال الشرح أن ليلة رأس السنة الميلادية في منطقة " الداون تاون" كانت هادئة وآمنة وتم الاحتفال بنجاح كبير دون تسجيل أي مخالفات فردية أو مرورية أو أمنية وهذا بالطبع ناتج عن تطبيق اللجنة الوطنية للاحتفالات لتوجيهات صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وترجمة رسالة سموه إلى اللجنة قولاً وعملاً على أرض الواقع والتي تمثلت بضرورة أخذ جميع الاحتياطات والإجراءات اللازمة لتسهيل وصول الجمهور إلى منطقة الاحتفال دون عوائق أو اجراءات تحول دون سهولة وصول هؤلاء وضمان سلامتهم وراحتهم ومساعدتهم اللوجستية لتمكين كل شخص زائر أو مقيم أو مواطن للإحتفاء بهذه الليلة والتعبير عن فرحتهم وسعادتهم بحلول العام الجديد.

 

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