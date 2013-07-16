تصاميم Dior تضيء الساحة الحمراء في موسكو

رحبت مدينة موسكو الروسيّة بدار الأزياء العريقة Dior قبل أيام في عرض أقيم في ساحتها الحمراء الشهيرة بحضور عدد من أجمل أيقونات الموضة الروسيات حيث عرضت مجموعة خريف وشتاء 2013.

كانت هذه المرّة الأولى التي تستضيف موسكو دار الأزياء العريقة في الساحة الحمراء وقد صممت بهذه المناسبة صالة بديكور ضخم مستوحى من العرض الباريسي الذي أقيم في شهر مارس الماضي.

علاقة وثيقة تربط Dior بالعاصمة الروسية موسكو إذ يعود تاريخها إلى عام 1959 في أول عرض تقيمه الدار هناك .