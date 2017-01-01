منيو الامتحانات: البليلة والبطاطا والكشرى .. التركيز يزيد والتوتر يروح

كتبت أمل علام

بدأت أيام الامتحانات، بما فيها من توتر وقلق وقلة نوم وسهر وبكاء وخوف، وقد يهمل الطالب فى غذائه نظرا لما يتعرض له من توتر عصبى، وهنا يأتى دور الأم التى يجب أن تنتبه لقائمة الأطعمة التى تساعد ابنها الطالب على التركيز والتخلص من القلق والتوتر، ومن خلال هذا الموضوع يقدم أطباء التغذية والنباتات قائمة بأهم الأطعمة والمشروبات التى يجب أن تتناولها خلال هذه الفترة.

الدكتور صفاء الحسين أستاذ التغذية العلاجية رئيس الجمعية المصرية للتغذية الصحية، قالت إن الطلبة فى فترة الامتحانات يجب عليهم الاهتمام بوجبة الإفطار وتكون أساسيه وغنية فى نفس الوقت، موضحة أن أفضل طبق للإفطار هو طبق البليلة، وهو مغذى ويحتوى على حبوب القمح بقشرتها ويحتوى على الحديد وفيتامين بى الذى يساعد على التركيز، ويعمل على قوة الأعصاب.

وأوضحت صفاء الحسين فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الألياف الموجودة بالقمح تساعد على الشبع، كما أنها تساعد الجسم على التخلص من والفضلات والإمساك، وطبعا طبق البليلة يحتوى على اللبن، والذى يحتوى على الكالسيوم وهو ليس ضرورى فقط للعظام، ولكن هام أيضا للأعصاب، مؤكدة أيضا على أهمية وجبة الغداء التى يجب أن تحتوى على البروتينات.

وأضافت صفاء الحسينى أنه ليس بالضرورى أن يحتوى على بروتين حيوانى، مثل الأسماك واللحوم والدواجن، ولكن يمكن استبدالها بالبقول، ويعتبر طبق الكشرى من الوجبات التى توفر بروتين عالى القيمة موضحة أنه يجمع البقوليات كالعدس والحمص، والحبوب كالأرز مما يرفع من قيمة البروتين بالوجبة.

وقالت الدكتورة صفاء الحسين إنه يجب أن تحرص الأم على تقدم طبق السلاطة فى الوجبة موضحة أن هذه الخضروات تحتوى على مضادات الأكسدة، وهى هامة لصحة الجسم وتزيد من حيوية الجسم، ولا ننسى طبق الشوربة، حيث إن طبق الشوربة مصدر جيد للطاقة فى هذا الجو شديد البرودة، ويمكن للأم أن ترفع من قيمة طبق الشوربة بإضافة اللبن للشوربة، ويمكن التنويع بعمل شوربة الخضار، وشوربة لسان العصفور.

وأشارت إلى أن الأم يجب أن توفر الوجبات الخفيفة الصحية فبدلا من أن يتناول البسكويت أو الشيكولاتة أو أكياس الشيبسى المحفوظة، من الأفضل أن توفر الفيشار، والسودانى، والبطاطا الحلوة حيث إنها غنية بفيتامين "بى" وهو هام للنمو ولسلامة الجلد والبشرة أيضا، موضحا أنه يجب أن تحرص الأم أيضا أن يتناول الطالب ولو لمرة واحدة الأسماك، وخاصة الأسماك البحرية، حيث أنها توفر "أوميجا 3" وهو هام للجهاز العصبى، ومتوافر فى السمك الماكريل والسردين والتونة.

وتنصح الأم بأن توفر كوب اللبن الدافئ قبل النوم المحلى بالعسل، وذلك لأنه مهدئ للأعصاب، ويمنح الطالب النوم الهادئ العميق، مشيرا إلى أنه يجب على الأمهات توفير الجو الهادئ والحرص على أن ينام الطالب عدد ساعات كافية.

وأضافت الدكتورة صفاء الحسين أنه يجب تناول العصائر الطبيعية، مثل عصير الليمون، والبرتقال وفى الشتاء يمده بفيتامين سى الهام للوقاية من البرد، وخاصة أن الطالب قد يكون معرضا لنزلات البرد نتيجة للإجهاد، والجو شديد البرودة.

وشددت على تجنب الوجبات السريعة، والاهتمام بتوفير الأكل الصحى فى المنزل، والذى يعتمد على الفواكه وتوفير العصير الطازج موضحة أن العصائر الجاهزة تحتوى على كمية كبيرة من السعرات وليس لها قيمة غذائية وتعطى له إحساس بالشبع، وتؤثر على تناول الطعام الصحى، ويجب أن تقوم بعمل برنامج غذائى له خلال فترة الامتحانات.