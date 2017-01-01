هبوط اضطراري لطائرة سعودية بالقاهرة لإنقاذ حياة راكب تركي‎

مراسل «ONA»

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء رحلتها من تركيا في طريقها إلي الرياض، لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية أثناء دخول الأجواء المصرية، وتم نقله إلي المستشفي عقب هبوط الطائرة

صرحت مصادر طبية بالمطار أنه أثناء عبور رحلة شركة طيران «ناس» السعودية للأجواء المصرية، قادمة من تركيا فى طريقها إلى الرياض، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التركي “اردوغان .م” 46 عاما، علي الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار، وصعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتم نقله بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف إلي مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج.