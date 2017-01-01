نائب بحرينى يدين هجوم سجن "جو".. ويتهم إيران بتدبيره

كتب مصطفى عنبر

أدان النائب البحرينى جمال بوحسن، الأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، الهجوم الإرهابى المسلح الذى استهدف مركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة جو بمملكة البحرين فجر اليوم، وأسفر عن استشهاد رجل أمن أثناء تصديه للهجوم الإرهابى المسلح كما أسفر الهجوم عن هروب عدد من السجناء المحكومين فى قضايا إرهابية.

وقال بوحسن فى بيانه: "مثل هذه الأعمال الإرهابية التى يرفضها ديننا الإسلامى الحنيف وتنبذها جميع الأعراف والمواثيق الدولية"، معربًا عن ثقته فى رجال الأمن البحرينى البواسل فى التصدى لمثل هذه الأعمال الإرهابية من خلال الحرفية والتميز بالقيام بالواجبات الأمنية المنوطة بهم.

وأضاف: "ثقتنا أكبر فى رجال الأمن بأنهم سيقومون بواجبهم الوطنى بسرعة القبض على المجرمين الإرهابيين الفارين".

وحمل النائب جمال بوحسن ـ بحسب البيان ـ النظام الإيرانى مسئولية الهجوم حيث إن جميع أصابع الاتهام تشير إلى تورط النظام الايرانى فى جميع تفاصيلها.