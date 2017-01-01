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مدرب منتخب هولندا ينصح ديباي بترك مانشستر يونايتد

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مدرب منتخب هولندا ينصح ديباي بترك مانشستر يونايتد مدرب منتخب هولندا ينصح ديباي بترك مانشستر يونايتد

مدرب الهولندي لكرة القدم داني بليند

ناشد مدرب المنتخب الهولندي لكرة القدم داني بليند، مواطنه ممفيس ديباي بترك فريقه الحالي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الحالية من أجل إنعاش مسيرته الكروية .

وحذر بليند “55 عاما” ديباي من خطورة البقاء مع فريق المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيرا إلى أن ذلك سيؤثر بكل تأكيد على فرص اللاعب مع منتخب بلاده.

وانتقل ديباي، إلى مانشستر يونايتد قبل بداية الموسم الماضي تحت إدارة المدرب الهولندي لويس فان جال مقابل 25 مليون جنيه استرليني قادما من ايندهوفن، ولم يلعب أي مباراة للفريق منذ 24 نوفمبر الماضي عندما شارك في المباراة أمام فينورد الهولندي التي انتهت بفوز الشياطين الحمر برباعية نظيفة، ابتداء من الدقيقة 82 في مسابقة الدوري الأوروبي.

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن بلنيد قوله:” يجب على ممفيس البحث عن فريق آخر في ميركاتو الشتاء الحالي ليس عضوا مهما في تشكيلة فريقه, ولهذا السبب عليه الانتقال إلى إيفرتون بقيادة رونالد كومان, المدرب يعرفه جيدا ويمكنه إحداث نقلة نوعية في أدائه”.

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