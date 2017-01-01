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الأسيوطى يعود للانتصارات على حساب ديروط بالقسم الثانى

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الأسيوطى يعود للانتصارات على حساب ديروط بالقسم الثانى الأسيوطى يعود للانتصارات على حساب ديروط بالقسم الثانى

>كتب - هيثم عويس

عاد فريق الأسيوطى سبورت للانتصارات متفوقاً خارج أرضه على ديروط بأسيوط بهدف نظيف، فى مباراة شهدت أحداثا درامية فى نهايتها بعد تعدى اللاعبين على بعضهم، على مرأى ومسمع من الجميع، ليرفع أبناء الأسيوطى رصيدهم إلى 34 نقطة محلقاً فى صدارة المجموعة.

كما تعادل ناصر الفكرية مع سوهاج سلبياً، فى الوقت الذى حقق فيه البدارى مفاجأة بالفوز على المنيا بهدفين مقابل هدف، فى الوقت الذى تعادل فيه الأولمنيوم مع مركز شباب طامية سلبيا، وبنفس النتيجة انتهت مباراة الفيوم وطهطا، بينما فاز بنى سويف على الواسطى بهدف مقابل لا شىء، كما تعادل الجونة وكيما أسوان سلبيا. 

 

 


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