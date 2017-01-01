اعلامية توضح سيناريو هروب “مرسي” من السجن

شيماء مصطفى

زعمت الاعلامية ” رانيا ياسين ” عن وجود اتفاق يهدف إلى تهريب الرئيس السابق ” محمد مرسي ” من محبسه حاليا فى هذا الشهر و تحديدا فى ذكرى ثورة يناير بعد اتفاق مخابراتى بين كل من المخابرات البريطانية والتركية والإيرانية وحماس بالاضافة إلى حزب الله وداعش وجيش الإسلام الفلسطيني.



سيناريو هروب مرسي

وتحدثت عن السيناريو فقالت الآتى :

رصدت الأجهزة الأمنية اجتماعًا بين المخابرات التركية والبريطانية والحرس الثوري الإيراني في مدينة خان يونس بقطاع غزة من أجل محاولة إسقاط مصر وتخريبها من خلال تدريب المخابرات التركية والإيرانية والحرس الثوري لعناصر داعش وجيش الإسلام معهم حزب الله أيضًا من أجل تكرار سيناريو أحداث يناير لتهريب مرسي وخيرت الشاطر من محبسيهما.

وتحدثت على ضرورة يقظة الاجهزة الامنية لاحباط محاولات اسقاط الدولة و تحدثت فى برنامجها عن دور “البرادعي” فى التآمر على الدولة خارجيا ، يذكر أن الاعلامية رانيا ياسين قد تم ايقافها مسبقا منذ عام تقريبا من قناة العاصمة بعد استضافتها للفلكى ” أحمد شاهين ” وقيامه بالادعاء أنه أحضر روح الرئيس السادات على الهواء و تحذيره من اغتيال الرئيس السيسى .

شبكةعيونالإخبارية

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