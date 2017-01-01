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النائبة “غادة صقر” تعلن الاضراب عن الطعام حتى الموت بسبب “تيران وصنافير”.. وتوجه رسالة مؤثرة للشعب المصري

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النائبة “غادة صقر” تعلن الاضراب عن الطعام حتى الموت بسبب “تيران وصنافير”.. وتوجه رسالة مؤثرة للشعب المصري النائبة “غادة صقر” تعلن الاضراب عن الطعام حتى الموت بسبب “تيران وصنافير”.. وتوجه رسالة مؤثرة للشعب المصري

بعد يومين فقط من قرار مجلس الوزراء المصري، عن ارسال اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين والسعودية، والملحق عليها، تبعية جزيرتي “تيران وصنافير”، إلى المملكة العربية ، إلى مجلس النواب، أعلنت النائبة “غادة صقر”، عضو البرلمان، عن رفضها لهذه الاتفاقية، الموقعة في القاهرة في 18 أبريل 2016، وأصدرت بياناً رسمياً بشان اضرابها عن الطعام.

وأكدت النائبة “غادة صقر”، فى البيان، أنها ستضرب عن الطعام حتى الموت إلى أن يقر البرلمان مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، مؤكدة بأن الشعب المصري، اختارها ممثلة له وقت أن هاتين الجزيرتين من التراب المصري، وانها على ذلك اقسمت، ألقت قسماً جديداً في البيان، تعاهد من خلاله الشعب، بأنه لن تخون الأمانة التي جاءت من أجلها للبرلمان.

وأشارت النائبة البرلمانية، بأنه ستضرب عن الطعام حتى الموت، إلى ان يقر كل من حملهم الشعب الأمانة ان يقروا بما اقسموا عليه واكده القضاء المصري الشامخ، في حين لم تصدر أي بيانات أخرى لاحقة، حتى الآن، يظهر أي تطورات جديدة في اضراب العضوة البرلمانية.


نص البيان

    “يا شعب مصر العظيم يا من حملتموني الأمانة يا من أقسمت على حمايتها وصونها، اقسم بالله لكل من حملني المسئولية وأعطاني صوته أنني لم أخن الأمانة ولن أقبل ان أوافق على ضياع شبر واحد من ارض بلادي.. يوم ان اختارني الشعب ممثلة لهم كانت تيران وصنافير من التراب المصري وعلى هذا أقسمت وهو ما أكده القضاء المصري.

    أعلن إضرابي عن الطعام حتى الموت إلى ان يقر كل من حملهم الشعب الأمانة ان يقروا بما اقسموا عليه واكده القضاء المصري الشامخ”.

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