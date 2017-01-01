الحكومة: لكل مواطن حق الحصول على البنزين دون قيد سواء امتلك كارت أم لا

كتبت هند مختار

قال خالد عثمان، نائب رئيس هيئة البترول أن لكل المواطنين حق الحصول على البنزين دون قيد أو شرط، سواء يمتلك كارتا أم لايمتلك.

وأوضح في تصريحات صحفية له مساء اليوم الأحد، أن هدف الدولة من هذه المنظومة هو مراقبة منتجات البترول لكونها مدعمه وحتى لا يحدث لها تسريب ، وحتى لا تحدث اختناقات في بعض المحافظات دون غيرها.