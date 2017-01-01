نجل الفنانة سماح أنور يجعلها تكشف عن زواجها السري وسبب اخفائه وانه ابنها بالتبنى ومن هو والده الحقيقى

شيماء مصطفى

نجل الفنانة سماح أنور، اشتهرت الفنانة الجميلة سماح انور فى بداية مشوارها الفني بالمشاركة فى العديد من الأعمال التليفزيونية الدرامية والتي أصبحت أشهر الفنانات فى ذلك الوقت وعلى الرغم ركزة كافة أدوارها فى أعمال الدراما إلا أنها اشتهرت فى ذلك الحين بشكل كبير، وعلى الرغم من اختفائها فى الفترة الاخيرة بشكل كبير وتغيبها عن الأضواء ولكن ظهرت مؤخرا عن مواقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك وتويتر، كما استضافتها الإعلامية راغدة شلهوب مقدمة برنامج فحص شامل والذى يذاع على الفضائية، ووسط حوار ساخن واعترافات جريئة من الفنانة سماح انور قامت تصريحات واعترافات حيث قالت ان اكبر ندم عانت منه كان بسبب ابنها أدهم، والذي لم يتعرف على احد من اهله الحقيقين والتى وصفتها انها غلطة عمرها قائلة : انا لست انانية ولو زوجى طلب منى ترك الشغل من أجله هو وابنى سأفعل لأن الفن مش تمثيل فقط .



نجل الفنانة سماح أنور.

وأضافت الفنانة سماح انور خلال لقائه الأخير مع الإعلامية راغدة شلهوب فى فحص شامل إن نجلها ادهم التى أنجبته من رجل الاعمال عاطف فوزى، حيث أخفت قصة زواجها منه وإنجابها ابنها أدهم حيث سبق وصرحت انه ابنها بالتبني وان أمه قريبة لها ماتت فى حادث ولحقها والد الطفل فقررت ان تمنحه حنان الأم ورعاية الأب وتقوم بتربيته الأمر الذي زاد من إعجاب جمهورها بها فى الوقت التى كانت تحتاج هذا الشعور وخصوصا عقب حادث السيارة التى تعرضت له والذي كان يفقدها حياتها .

اضافت انه قامت بإجراء العديد من العمليات الجراحية الكبرى والتى تعد اثنان وأربعون عملية جراحية حتى تستعيد عافيتها او الجزء الاكبر منها، كما صرحت سماح انور عند بلوغ الطفل سبع سنوات عادت سماح واعترفت وسائل الاعلام انها والدته الحقيقية وليست أما بديلة له وأنها لم تعد قادرة على كتمان هذا السر الذى أخفته طوال هذه السنوات عن جمهورها ووسائل الإعلام.

وكشفت ان هذا الإعلان يعد بمثابة اعتذار لهذا الطفل وايضا لجمهورها الذى اخفت عنه هذا السر حتى يسترد وضعه الطبيعي حيث كانت قد تزوجت من رجل الاعمال عاطف فوزى والد أدهم فى السر إلا انه رحل وهى حامل فى الشهر الرابع .

الفنانة سماح أنور وتصريحاتها عن الموت.

وكانت ايضا هناك تصريحات مستمرة للفنانة سماح انور عن العديد من الاشياء التى تحيط بها او تخشاها وعن الحديث عن خوفها من الموت ردت قائلة ” انها لا تخشى او تخاف الموت لأنه الحقيقة الوحيدة الآن، كما انها لم تشعر بالخوف من ذكر الموت امامها غير انها عانت لفترة من الزمن من فقدان الاهتمام والطموح والذى استعاد الثقة بنفسها من جديد

شبكةعيونالإخبارية

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