أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالفيديو : خلطة تبييض عقد الأصابع بالخيار والنشاء

Google+ Print

الأحد 01-01-2017 17:00

إليك هذه الخلطة السهلة والبسيطة لـ تبييض عقد الأصابع.
الخلطة مفيدة ومجرّبة ومن مكونات مطبخك .
كل ما تحتاجينه هو القليل من شرائح الخيار والحليب و3 ملاعق من النشاء البودرة.
اخلطي المكونات في وعاء صغير، واتركيها مدة 10 دقائق حتى يتشرّب الخيار مزيج الحليب مع النشاء.
افركي عقد الأصابع الداكنة بالخيار بطريقة دائرية مدة نصف دقيقة. أكملي هذه الطريقة على العقد كافة.

من فوائد هذه الخلطة :
الحليب والنشاء لتفتيح وامتصاص اللون الداكن، أما الخيار فلتسهيل تقشير هذه البقع وترطيب البشرة.
كرّري هذه الخلطة مرتين أسبوعبن.

يمكنك أيضاً متابعة الفيديو أدناه لمعرفة المزيد من التفاصيل .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي»

بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد

بالفيديو.. سيد معوض: هذه مكاسب الأهلي من مواجهة الاتحاد

بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي

بالفيديو.. البدري: المقاصة قادر على منافسة الأهلي