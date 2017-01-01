بالفيديو : خلطة تبييض عقد الأصابع بالخيار والنشاء

إليك هذه الخلطة السهلة والبسيطة لـ تبييض عقد الأصابع.

الخلطة مفيدة ومجرّبة ومن مكونات مطبخك .

كل ما تحتاجينه هو القليل من شرائح الخيار والحليب و3 ملاعق من النشاء البودرة.

اخلطي المكونات في وعاء صغير، واتركيها مدة 10 دقائق حتى يتشرّب الخيار مزيج الحليب مع النشاء.

افركي عقد الأصابع الداكنة بالخيار بطريقة دائرية مدة نصف دقيقة. أكملي هذه الطريقة على العقد كافة.

من فوائد هذه الخلطة :

الحليب والنشاء لتفتيح وامتصاص اللون الداكن، أما الخيار فلتسهيل تقشير هذه البقع وترطيب البشرة.

كرّري هذه الخلطة مرتين أسبوعبن.

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