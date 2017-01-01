أميرة فتحي دخلت غرفة العمليات بسبب خطأ طبى أثناء عملية إستئصال كيس دهنى فى القدم

شيماء مصطفى

بدأت الفنانة المصرية أميرة فتحي علي احمد والشهيرة باسم أميرة فتحى حياتها الفنية كممثلة فى مجال الإعلانات وعارضة أزياء، وقد حازت أميرة فتحى على شُهرة بعد أن ظهرت كموديل في فيديو كليب أغنية «إفرض» والتى فناها المطرب المصري الشعبى حكيم، وقد حصلت أميرة على بكالوريوس السياحة والفنادق وبالتحديد قسم الإرشاد السياحي، أميرة لديها طفلتان الأولى تُدعى مليكه وقد توفت في عامها الثاني نتيجه ثقب في القلب ولديها ابنتها الثانية وهى بصحة جيدة وتُدعى جويريه.

تداولت الصُحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الإجتماعى خبر دخول الفنّانة المصرية أميرة فتحي غرفة العمليات وذلك لإجراء جراحة سريعة لكى تُعالج بها خطأ طبى تعرضت له أثناء عمل جراحة سابقة قد أجرتها قبل عدة أيام، وكاد يسبب لها مضاعفات صحية خطيرة.

وصرحت أميرة فتحى لبعض الوسائل الإعلامية التفاصيل الخاصة بتلك العملية قائلة: “منذ أيام قليلة أجريت جراحة لاستئصال (كيس دهني) في القدم، لكن بعدها شعرت بآلام شديدة، وعندما توجهت للكشف الطبي مجدداً اكتشفت أن الطبيب الذي أجرى الجراحة لم ينظف الجرح جيداً، وهو ما سبب لي مضاعفات وصلت إلى حد التسمم، ولولا أنني سارعت إلى المستشفى، وأجريت جراحة أخرى سريعة، كان يمكن أن يحدث لي مكروه جسيم”.

شبكةعيونالإخبارية

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