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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالقاهرة لإنقاذ حياة راكب تركى أصيب بأزمة قلبية

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هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالقاهرة لإنقاذ حياة راكب تركى أصيب بأزمة قلبية هبوط اضطرارى لطائرة سعودية بالقاهرة لإنقاذ حياة راكب تركى أصيب بأزمة قلبية

>كتبت-رحاب نبيل

هبطت طائرة سعودية اضطراريا بمطار القاهرة الدولى، وذلك أثناء رحلتها من تركيا فى طريقها إلى الرياض , لإنقاذ حياة راكب تركي الجنسية أصيب بأزمة قلبية أثناء دخول الأجواء المصرية , وتم نقله إلي المستشفي عقب هبوط الطائرة .


> صرحت مصادر طبية بالمطار انه أثناء عبور رحلة شركة طيران "ناس" للأجواء المصرية ، قادمة من تركيا فى طريقها إلى الرياض ، فوجئ قائدها بطاقم الضيافة يبلغه بسوء حالة الراكب التركي "اردوغان .م" 46 عاما ، على الفور قام بإبلاغ برج المراقبة للهبوط بمطار القاهرة ، وتم السماح له بالهبوط واستدعاء سيارة إسعاف وطاقم طبي تحت إشراف الدكتور مدحت قنديل مدير الحجر الصحي بالمطار.

صعد الطبيب للطائرة وتم عمل الإسعافات الأولية ، وتم نقله بسيارة إسعاف المطار تحت إشراف محمود غنيم مدير الإسعاف إلي مستشفي هليوبوليس لتلقي العلاج .

 


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مصر 365

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