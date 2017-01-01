الغرف التجارية: زيادة جديدة في أسعار الأرز والزيت والشاي والزبدة

شيماء مصطفى

أعلن أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان الاسواق المصرية قد شهدت ارتفاعآ جديدآ فى الاسعار فى خلال اليومين الماضيين فقط، وذلك بسبب قيام الشركات بزيادة اسعار منتجاتها نتيجة ارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصري فى الفترة الاخيرة.

كما صرح يحيي ان اسعار السلع الغذائية ستستمر فى الزيادة وربما ستكون الزيادة بشكل يومي، كما اشار الى انه من المحتمل ان تحدث زيادة جديدة فى الاسعار فى الاسبوع الاول من يناير الجاري، وذلك بسبب قيام الشركات برفع اسعار منتجاتها بشكل يومي وفى ظل صمت الحكومة على ارتفاع الاسعار المبالغ فيه من قبل الشركات والمصانع المختلفة.

وصرح يحيي ان اسعار المنتجات الغذائية قد ارتفعت بشكل كبير موضحآ ان سعر زيت الذرة قد ارتفع لتسجل سعر العبوة اللتر نحو 27 جنيهًا، بعد ان كان سعرها 24 جنيها، كما سجل سعر العبوة الـ2 لتر سعر 48 جنيهًا، بعد ان كان سعرها 45 جنيها، كما ارتفع سعر العبوة الـ3 لتر لتصل الى سعر 73 جنيها، بعد ان كان سعرها 70 جنيهًا.

كما ارتفع زيت عباد الشمس العبوة اللتر لتسجل سعر 23 جنيها، حيث كان سعرها 20 جنيها، كما ارتفع سعر عبوة الزيت الـ 2 لتر لتسجل سعر 45 جنيها، حيث كان سعرها 42 جنيها، كما سجلت عبوة الزيت الـ3 لتر ارتفاعآ لتصل الى سعر 60 جنيها، بعد ان كان سعرها 57 جنيها.

كما اضاف “يحيى” الى ان سعر كيلو الزبدة قد ارتفع كذلك ليصل الى سعر 80 جنيه، بزيادة وصلت الى الضعف بعد ان كان سعرها 40 جنيها، كما سجل سعر كيلو السمن الروابي ارتفاعآ ايضآ ليسجل سع 20 جنيها، بعد ان كان سعرها 18 جنيهًا، فيما سجل سعر سمن فيرن حجم 1400 جم نحو 134 جنيها، بعد ان كان سعرها 124 جنيهًا.

واعان يحيي الى ان سعر كيلو الرز قد زاد ليسجل ما بين 8 الى 10 جنيهات وكذلك السكر قد سجل اليوم سعر ما بين 13 إلى 15 جنيهًا، واضاف الى أن سعر شاي ليبتون وزن الربع كيلو سجلت اليوم سعر 22 جنيهًا، حيث كان سرعها فى السابق 18 جنيها، كما ارتفع كذلك شاي العروسة وزن ربع كيلو ليسجل سعر 19 جنيها، بعد ان كان سعره 16 جنيهًا.

شبكةعيونالإخبارية

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