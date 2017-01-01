بالفيديو: فتاة العربة “مني السيد” تفجر مفاجأة “ماستلمتش الشقة ومفيش وعود إتحققت” وتعود لجر التروسيكل

شيماء مصطفى

ظهرت فتاة “جر البضاعة” علي الساحة من جديد لممارسة عملها على عربتها مجددًا بعد أيام من انتظار “وعود المسئولين” للارتقاء بحياتها، فرغم الصخب الإعلامي الذي صاحب “منى السيد” بعد أن هزت صورتها مواقع التواصل الاجتماعي، وتكريمها مرتين من قبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلا أن حياتها لم تشهد أي تغيير إيجابي، عادت “فتاة عربة البضاعة” لممارسة مهنتها بكل نشاط دون هوادة ولا راحة، مرتدية ملابس العمل، حيث رصدتها صحيفة “فيتو” الأسبوعية المصرية، وهى تعتلي “التروسيكل” عربة لحمل بضائع وتمر على محال البقالة الموجودة بشارع فرنسا لتوزع بضائعها، على أصحاب المحلات التجارية

وبسؤال مني عن أهم الأحداث التي طرأت على حياتها، بعد الوعود التي تلقتها من الرئيس المصري بتوفير شقة سكنية لها وعربة جديدة للعمل عليها فضلا عن اهدائها “رحلة عمرة لزيارة البيت الحرام”، قالت الفتاة “الحمد لله أنا كويسة و بمارس عملي و أكل عيشي كل يوم، علشان أصرف على نفسي وأسرتي، وأنا لسه مستلمتش الشقة والعربية برضه لسه مستلمتهاش، والعمرة.. أنا بعت الأوراق والباسبور و منتظرها مجاش حاجة لسه”.

وأضافت مني أنه حتي الأن لم تتحقق أي وعود مما وعد بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تستلم الشقة التي وعدت بها، كما أنها لم تستلم السيارة، لكنها تتعلم الأن قيادة السيارات، علي أمل إستلام السيارة التي وعدت بإستلامها، وقد عبر أحد أصحاب المحال التجارية بشارع فرنسا بالأسكندرية، أن مني السيد هي فتاة بميت راجل، وأنها أجدع بنات منطقة بحرين ورغم مقابلتها للرئيس السيسي، إلا أنها تباشر عملها حتي الأن، ولازالت تقود التروسيكل الذي تعمل عليه منذ سنوات عدة.

شبكةعيونالإخبارية

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