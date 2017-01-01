«الننى» يعود لتشكيلة أرسنال الأساسية بعد غياب 35 يوماً

أعلن الفرنسى آرسين فينجر، المدير الفنى لنادى أرسنال، المحترف ضمن صفوفه اللاعب المصرى محمد الننى، التشكيلة الأساسية التى سيخوض على إثرها مباراة كريستال بالاس، التى تنطلق فى السادسة مساءً، بملعب “الإمارات”، ضمن منافسات الجولة الـ19 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز “البريميرليج”.

وشهدت التشكيلة الأساسية تواجد محمد الننى، الذى يخوض المباراة الأخيرة مع أرسنال، قبل العودة إلى مصر، من أجل الانضمام لمعسكر المنتخب الوطنى الذى يستعد للمشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى ستقام فى الجابون خلال الفترة من 14 يناير الجارى وحتى الخامس من فبراير المقبل، علماً بأن آخر تواجد لمحمد الننى فى التشكيلة الأساسية بمسابقة الدورى يعود إلى 27 نوفمبر الماضى أمام بورنموث.

تشكيلة أرسنال فى مباراة اليوم، ضمت كلاً من: بيتر تشيك فى حراسة المرمى – مونريال – كوسيلني – قابريال – بيلرين – تشاكا – محمد النني – أيوبي – بيريز – سانشيز – جيرو.