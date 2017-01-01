صرف معاشات يناير قبل موعدها بـ10 ايام بمناسبة العام الجديد

شيماء مصطفى

قررت وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر يناير قبل موعدها بـ10 ايام بمناسبة عيد الميلاد وبداية العام الجديد.

ليبدأ صرف المعاشات المستحقة لشهر يناير من اليوم الاحد بدلا من ان يكون يوم 10 يناير اى قبل موعدها بـ10 ايام.

وسيتم صرف المعاشات من خلال ماكينات الصراف الالى (A T M)، بالاضافة الى فتح جميع المناطق التأمينية ومنافذ الصرف من الساعات الاولى من صباح اليوم.

وأكدت الوزارة على عد انصراف العاملين حتى حصول جميع المواطنين الموجودين فى المنافذ على مستحقاتهم من المعاش.

وتأتى تلك الخطوة لتخفيف العبء على المواطنين بعد ارتفاع اسعار العديد من السلع بسبب تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار امام الجنيه المصرى.

وأكد رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال “سامى عبد الهادى” ان عدد من يقومون بصرف معاشاتهم من منافذ الصرف بلغوا اكثر من 3 مليون مواطن.

اما من يصرفون مستحقاتهم من المعاش من خلال مكاتب البريد بلغ عددهم 4 ملايين مواطن، اما من يحصلون على المعاش من خلال البنوك بلغ عددهم 1.5 مليون.

شبكةعيونالإخبارية

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