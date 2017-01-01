بيان هام وعاجل من “البنك المركزي” منذ قليل يكشف فيه عن مفاجأة جديدة تتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج”

شيماء مصطفى

كشف البنك المركزي المصري، منذ قليل، عن مفاجأة تتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وذلك عبر بيان صادر عنه، اليوم الاحد، لافتاً بأن البيانات الواردة من البنوك، تشير إلى زيادة تحويلات العاملين للشهر الثاني على التوالي، فقد ارتفعت التحويلات خلال شهر نوفمبر 2016 بمبلغ 422.8 مليون دولار لتسجل نحو 1.7 مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 33.2%.

كما أشار المركزي، بأن شهر أكتوبر 2016 سبق أن شهد زيادة بمبلغ 334.9 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 35.7% لتصل إلى نحو 1.3 مليار دولار مقارنة بشهر سبتمبر 2016 والبالغ 937.3 مليون دولار، وذلك منذ قرار تحرير سعر صرف الجنيه المصري، في أوائل شهر نوفمبر 2016.

ومن ناحية أخرى، أكد محافظ جنوب سيناء، اللواء “خالد فودة”، في حواره التليفزيوني لقناة روسيا اليوم، وذلك خلال استعدادات منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر للموسم السياحي 2017، بأن البنك المركزي المصري خصص 5 مليارات جنيه (حوالى 278 مليون دولار) لتحديث الفنادق فى المنتجع السياحي، مشيرا إلى أن القطاع السياحي والمستثمرين فى شرم الشيخ يمرون بأوقات عصيبة، بسبب انحسار السياح الأجانب.

شبكةعيونالإخبارية

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