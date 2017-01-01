مواليد شهر 1 من برج الجدي

مواليد الفترة بين 22 ديسمبر إلى 20 يناير، هم من برج الجدي الترابي، الذين يتصفون بعشقهم للحريَّة، والهدوء ويتمتعون بشخصيَّة استقلاليَّة.

وللتعرُّف أكثر إلى صفات طفل برج الجدي التقت «سيدتي وطفلك» بخبيرة الأبراج، ضحى العنقري، لتذكر لنا أهم هذه الصفات:



* النقاط الإيجابيَّة لشخصيته:

- يتميَّز طفل الجدي بحبِّه تحمل المسؤوليَّة.

- يحب الأسرة كثيراً، ويعشق الموسيقى.

- يحب الحريَّة ويبحث دائماً عن متنفس.

- اقتصادي ويفضل الخروج إلى أماكن هادئة.

- أطفال برج الجدي عمليون، استقراريون، بعيدون عن عالم الخيال.

- مولود الجدي يُعتَبر من أكثر الأبراج استقلاليَّة، وأكثر الأطفال جديَّة.

- طالما يحب النجاح في حياته، خفيف الظل ويحب الانضباط.

- يتعود أطفال الجدي على العادات اليوميَّة الروتينيَّة بسهولة.



* نقاط لا بد من الانتباه إليها:

- يعشق أطفال الجدي الهدوء والتنظيم، فلن تشتكي أبداً من بعثرة لعبه أو إفراطه في اللهو على حساب الدِّراسة.

- مولود الجدي لديه بطء في الفهم مقارنة بزملائه، ففهمه واستيعابه قد يكون أقل من أقرانه.

- يحرص طفل الجدي على اكتساب احترام المحيطين، لذلك فهو يجتهد في الحفاظ على صورته بالابتعاد عن السلوكيات التي قد تبدو طائشة وغير مبرَّرة، ويخشى التعليقات السلبيَّة من الكبار، هنا يأتي دورك في تشجيعه على التحرُّر من مخاوفه والتعامل مع الحياة بقدر أكبر من البساطة.

- سيحتاجك طفلك في توجيهه لكي يفرق بين السلوكيات السليمة والمضرة، فلا تعتمدي على إحساسه الفطري.

- لا تندفعي لإجبار ابنك على القيام بما لا يحب ولا يطيق، فحينها سيدبُّ التمرد في نفسه وسينمو بداخله شيء من القسوة والجمود في التعامل.

- يدرك أطفال الجدي جيداً امتلاكهم مواهب تميزهم عن غيرهم من المحيطين، لكن هذا لا يعني أن تتخلي عن دورك في تقديم النصح والمساعدة عند اللزوم.

- يعشقون الحياة الأسريَّة وينتمون للعائلة، لذا احرصي على أن تشعريه بوجوده وبأهميته وحب المحيطين له.

- لا تتعجبي من خضوعه لسلطة من هم أكبر منه سناً، فهو لا يطيع إلا من يحسن معاملته ويحترم رغباته.



* أهم هواياتهم:

- يهوى أولاد الجدي الرسم والعزف والاستماع إلى الموسيقى.

- البنات يقبلن على تعلم الحياكة والتزيين والطبخ وتنظيف المنزل، ويهوين تقمص شخصيات المعلمات والطبيبات أثناء اللعب.



*المهن التي ينجح بها مولود برج الجدي:

- الإداريَّة والوظيفيَّة الروتينيَّة والنظاميَّة التي تحتاج للالتزام.

- تناسبهم الأعمال اليدويَّة التي تحتاج لمهارات حركيَّة بسيطة.

- ينتمي لهذا البرج كثير من القادة السياسيين أصحاب القدرات على التخطيط الاستراتيجي الدقيق وهذه فعلا من مميزات شخصيَّة

مولود برج الجدي.



* اللون الذي لا بد من وجوده في خزانة ملابسه:

- الألوان التي يعشقها مولود الجدي ويجد نفسه بها: الألوان الترابيَّة لون الأخضر، البني، لكن يفضل الألوان الزاهية الفاتحة لتخرجه من جو الرتابة، كالأصفر، الزهري، والأزرق.

- يفضل أن تحتوي غرفته على الألوان الزاهية بدرجاتها الفاتحة، لتساعده على التخيل.

الايجابيات: مسؤول، صبور، طموح، داهية، مخلص.

سلبياته: عديم الثقة، الأنانيَّة، العناد، التشاؤم، الغموض، الوسوسة.