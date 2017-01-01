اكتشفي فوائد ومضار تناول الثلج للحامل

فئة كبيرة من النساء يرغبن بتناول كميات كبيرة من الثلج يومياً ما دفع العلماء إلى إجراء الأبحاث، التي تفسِّر وتبرر بشكل مقنع هذه الرغبة، وربطها بشكل مباشر بالحالة الصحيَّة للنساء الحوامل بشكل عام. وهنا سنخصص الحديث عن مدى فوائد وأضرار تناول الثلج من قبل النساء الحوامل.

«سيدتي نت» التقت باختصاصيَّة التغذية العلاجيَّة، الدكتورة فيفيان محمد وهبي، لتطلعنا على حقيقة رغبة النساء الحوامل بتناول الثلج.



• الفوائد العامَّة للثلج:

ـ يهدئ المعدة ويخفف من مشاكلها، خاصة حرقة المعدة المزعجة أثناء الحمل.

ـ يخفف من حالة الوحم ويخفف أعراضه.

ـ يخفف من الأعراض المرافقة للسرطان.

ـ يخفض الكوليسترول غير المفيد، ويعزِّز كفاءة عمل القلب ويزيد من نشاط الأوعية الدموية في الجسم.

ـ يزيد من رطوبة الجسم ويمنحه الانتعاش والبرودة، خاصة في فصل الصيف.

ـ يساعد على التخلص من الوزن الزائد.

ـ يحسن صحة القلب.

ـ يزيد من نضارة البشرة.

ـ يحسن من قوة الشعر.

ـ يحسن المزاج.

ـ يضبط درجة حرارة الجسم.



• ما حقيقة تناول الثلج بين النساء أثناء فترة الحمل؟

ـ وجدت الدِّراسات أنَّ ما لا يقل عن امرأة من بين كل خمس نساء حوامل لديها رغبة شديدة منتظمة لتناول مكعبات الثلج.

ـ فإذا كنت تجدين لديك الرغبة الدائمة بتناول الثلج أثناء فترة حملكِ يجب أن تتحدثي إلى طبيبك الخاص أولا قبل تناول أي مكملات غذائيَّة للحديد. ومع ذلك فمن المهم أثناء الحمل أن تستهلك ما يكفي من الحديد بالشكل الأمثل من المصادر الطبيعيَّة، التي يتم امتصاصها بسهولة، وأقل احتمالا أن يؤدي إلى الإمساك.

ـ الاستهلاك اليومي الموصى به من الحديد 27mg في اليوم الواحد. وتتعدد مصادر الحديد في الآتي: المحار (مثل المحار والبطلينوس وبلح البحر) الدجاج والديك الرومي، والسمك، ولحم الضأن اللحوم الحمراء، البيض الكاجو المطبوخ، البقوليات مثل العدس والحمص)، الخضراوات (مثل البروكلي، والسبانخ). وتناول الأطعمة الغنيَّة بفيتامين «سي» مثل البرتقال، والفلفل الرومي، والليمون، الذي يعمل على زيادة امتصاص الحديد في الجسم.

ـ يمكن أن يؤثر فقر الدم بسبب نقص الحديد في مزاجكِ وتركيزكِ بالإضافة إلى الصداع والخمول.

ـ في بعض الأحيان قد تكون الرغبة بتناول الثلج شيئا يدعو إلى القلق وليس دليلا على نقص الحديد بالدم، لكنَّه دائماً يحتاج إلى فحص الدم.

ـ لا يمكننا تجاهل الجانب المشرق من تناول كميَّة مناسبة من الثلج، إذ يقلل من مشاعر الغثيان والرغبة الملحة في التقيؤ، التي تعاني منها النساء الحوامل بنسبة كبيرة وبخاصة في المراحل المبكرة من الحمل في أول ثلاثة أشهر.

• أضرار الثلج:

ـ يمكن أن يضر تناول الثلج بمينا الأسنان من دون شعورك بذلك، ويتسبب في إضعافها وتكسرها ما يساعد على ظهور تسوس الأسنان. تسوس الأسنان مشكلة خطيرة ويمكن أن يسبب مشاكل أخرى مع الأسنان في وقت لاحق.

فقوالب الأواني الحافظة للثلج تعتبر مكاناً لتكاثر البكتيريا في حال عدم نظافة القوالب بشكل صحيح.

ـ تناول الثلج يمكن أن يسبب نزيفاً في اللثة، ونزيف اللثة ليس خطراً جدياً، لكن يمكن أن تسمح للبكتيريا بأنَّ تدخل الجسم عن طريق الجرح.

ـ أكل كثير من الثلج يمكن أن يضر بأسنانك، حيث يمكن أن يحدث كسراً في أسنانك أو الضرر بالحشوات للأسنان الأخرى.

ـ قد يسبب الثلج آلاماً في مفصل الفك وصعوبة في فتح الفم.

ـ صحيح أنَّ أكل الثلج لا يضر بصحة جنينك أو حملك أسوة بغيره من أنواع الوحام، إلا أنَّه قد يضر بميناء أسنانك ويضعفها، ويخفف من مقاومتها للسخونة والبرودة. من هنا تأتي ضرورة التحكم بهذه العادة، والسعي قدر الإمكان إلى تصغير حجم المكعبات والتخفيف من ضغطها على الأسنان.