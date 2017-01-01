كيف يستقبل طفلك منافسه القادم؟

ولادتك لمولودك الجديد يعني أن عليك القيام بعدة خطوات نحو طفلك الحالي الذي يكبر المولود بعدة أعوام، ولذلك يجب أن تكوني حريصة كل الحرص على إتمام استعداد طفلك الحالي لاستقبال المنافس الجديد، نعم هو المنافس على حبك وحنانك وعنايتك رغم كل حرصك على العدل وعدم التفرقة إلا أن هذا الإحساس سوف يراود الطفل الأول أو باقي الأطفال نحو المولود الجديد.



" سيدتي نت" التقت بالأخصائية التربوية منى حسين والتي أشارت إلى النصائح التالية التي تهيئ طفلك لاستقبال منافسه القادم:

• عليك إخباره أن لديه شقيقاً أو شقيقة في الطريق، لأن هذا الأمر سيطلق خياله الصغير لتخيل السعادة التي سوف يحصل عليها حين يلهو ويلعب معه ويشاركه كل شي، لا تخفي بطنك ولا تتعمدي اعتبار أمر حملك الجديد أحد الأسرار التي يجب أن تخفيها.

• يجب أن تخبري طفلك الصغير أن المولود القادم سوف يسبب بعض الإرباك والضجيج في البيت، فهو سيبكي في الليل والنهار ويزعج الآخرين، وعلى طفلك الصغير أن يتحمل الأمر معك ومع والده وبذلك يتولد لديه الشعور بالمسؤولية.

• عندما تبدأين في التحضير لغرفة وأدوات المولود الجديد يفضل أن تشركي الطفل الأكبر في ذلك فسوف يتعلم تحمل المسئولية، وسوف يشعر أن له أهمية لديك.

• عندما تضعين مولودك الجديد في المستشفى من الخطأ أن تمنعيه من زيارتك، أو أن تحرميه من رؤية المولود، بل اطلبي من الأب أو الجدة أن يحضروه وقدمي له لعبة أو هدية ولكن إياك أن تخبريه أنها من المولود فهو يرى بعينيه أنه لا حول له ولا قوة، ولكن أخبريه أنها هدية امتنان على شعوره نحوك.

• يجب أن تخبريه قبل أن تذهبي للمشفى بالشخص الذي سيبقى معه في فترة غيابك، وخيريه بين الجدة أو الأب أو العمة أو الخالة مثلاً ، لا تفاجئيه ولا تصدميه بأن تتركيه مع شخص لا يرتاح معه بدعوى أنه صغير فسوف يترك ذلك خبرة غير طيبة لديه ونحو المولود الجديد بالتحديد.