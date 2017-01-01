الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غدا طقس غائم جزئيا على بعض المناطق خاصة بعد انقشاع الضباب خلال الفترة الصباحية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على معظم المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب والضباب الخفيف.

حركة الرياح .. جنوبية غربية - شمالية غربية / 10 - 18/25 كم/ساعة على اليابسة & شمالية غربية / 10 - 20/30 كم/ ساعة فوق البحر.

حالة البحر.. خفيف الى متوسط الموج .. وارتفاع الموج من 1 - 2 أقدام قرب الساحل ومن2 - 4 أقدام في العمق وأعلى مد الساعة 15:07 مساء وأدنى جزر 08:35 صباحا وعند الساعة 22:03 مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 27 17 95 45.

> دبي 28 18 90 50 .

> الشارقة 27 16 95 50.

> عجمان 28 17 90 45.

> أم القيوين 28 16 95 45 .

> رأس الخيمة 29 15 95 50 .

> الفجيرة 27 19 70 40.

> العين 29 14 95 25 .

> ليوا 30 13 95 20 .

> الرويس 27 16 90 50 .

> السلع 28 17 90 45.

> دلما 27 19 95 35 .

> طنب الصغرى 25 17 95 45 .

> طنب الكبرى 25 17 95 45 .

> أبوموسى 26 18 90 50.