أخبار عاجلة

مساء dmc - طالب بالثانوية العامة: "مكنتش أعرف إن فيه إمتحان ومعدي بالصدفة لقيتهم بيمتحنوا" -
السودان يكشف سبب فرض تأشيرة دخول على المصريين -
مساء dmc - تقرير .. "البوكليت" .. نموذج إمتحان جديد لطلاب الثانوية العامة -
مساء dmc - رئيس البنك المركزي: الشمول المادي يعني حق كل مواطن في الحصول على حسابات بنكية -
فيديو| أبو الغيط: على كافة الأطراف الانسحاب من سوريا وترك القضية للعرب -
بالفيديو.. موسى: هاشتاج «بلغ عن الإخوان» رقم 2 في «تويتر» -
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي» -
بالفيديو.. الجندي: «اللي بيغلي الأسعار إرهابي» -
فيديو| «تحت الأرض» تهدد مرتضى وموسى.. والأخير يستنجد بوزير الداخلية -
خالد علي يقدم بلاغًا جديدًا للنائب العام بسبب اتفاقية تيران وصنافير  -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

انقاذ مواطن عَلِق في جبال الفجيرة

Google+ Print
انقاذ مواطن عَلِق في جبال الفجيرة انقاذ مواطن عَلِق في جبال الفجيرة

تمكّنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمساعدة المركز الوطني للبحث والإنقاذ من إنقاذ مواطناً في العقد الثالث من العمر ظل عالقاً في أعالي سلسلة جبال الحلاة بالفجيرة، أثناء تسلقه مرتفعات قمم السلاسل الجبلية .

حيث تلقت غرفة عمليات شرطة الفجيرة البلاغ الساعة الثالثة والنصف عصراً وعلى الفور تم ابلاغ المركز الوطني للبحث والإنقاذ الذي بدوره حرك المروحية للبحث عن المذكور حيث تم العثور عليه ونقله إلى إحدى مستشفيات الإمارة للتأكد من سلامته واستقرار حالتهم الصحية.

ومن جانبه دعا العقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، كافة أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة، والتأكد من حمل وسيلة اتصال وخاصة في أعالي القمم الجبلية، متمنياً السلامة للجميع.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية