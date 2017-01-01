انقاذ مواطن عَلِق في جبال الفجيرة

تمكّنت القيادة العامة لشرطة الفجيرة بمساعدة المركز الوطني للبحث والإنقاذ من إنقاذ مواطناً في العقد الثالث من العمر ظل عالقاً في أعالي سلسلة جبال الحلاة بالفجيرة، أثناء تسلقه مرتفعات قمم السلاسل الجبلية .

حيث تلقت غرفة عمليات شرطة الفجيرة البلاغ الساعة الثالثة والنصف عصراً وعلى الفور تم ابلاغ المركز الوطني للبحث والإنقاذ الذي بدوره حرك المروحية للبحث عن المذكور حيث تم العثور عليه ونقله إلى إحدى مستشفيات الإمارة للتأكد من سلامته واستقرار حالتهم الصحية.

ومن جانبه دعا العقيد حميد محمد اليماحي مدير عام العمليات الشرطية، كافة أفراد المجتمع إلى أخذ الحيطة والحذر عند تسلق المرتفعات، والالتزام بخط السير في المناطق الوعرة، والتأكد من حمل وسيلة اتصال وخاصة في أعالي القمم الجبلية، متمنياً السلامة للجميع.