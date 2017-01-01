إغلاق طرق سريعة وإلغاء مئات الرحلات الجوية في الصين

تسببت كثافة الضباب الدخانى فى شمال الصين، اليوم الأحد، فى إلغاء مئات الرحلات الجوية، كما أُغلقت طرق سريعة واضطربت الحركة المرورية فى أول أيام العام الجديد.

وغطى الضباب الدخانى، الذى يمثل خطورة كبيرة، مناطق واسعة فى شمال البلاد فى منتصف ديسمبر، مما دفع السلطات إلى إعطاء أوامر بإغلاق مئات المصانع، وتقييد حركة السيارات لخفض الإنبعاثات.

وفى بكين، أعلن المطار الرئيسى فى المدينة فى بيان على مدونته المصغرة الرسمية، إلغاء 24 رحلة فى المطار، كما جرى تعليق حركة الحافلات من المطار إلى مدن مجاورة.

وأكدت حكومة مدينة تيانجين المجاورة لبكين إلغاء أكثر من 200 رحلة جوية فى مطار تيانجين ومن غير المتوقع أن تتحسن الأوضاع على المدى القريب.

وأضافت، أن بعض طرق الحافلات والطرق السريعة فى تيانجين أُغلقت أيضا بسبب الضباب الدخاني.

وكان متوسط تركيز الجسيمات المجهرية (بي.إم 2.5) أكثر من 500 ميكروجرام فى المتر المكعب فى بكين أى أكثر 50 مرة عن توصيات منظمة الصحة العالمية.

رويترز