الجنح ترفض دعوى تتهم أحمد موسى بإثارة الفتن

ق‏ضت محكمة جنح أول مدينة نصر بعدم قبول الدعوى القضائية، التي تتهم الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسؤوليتى على قناة صدى البلد باثارة الفتن.

وكان أحد المستشارين تقدم بدعوى جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر أول، اتهم فيها الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على “مسؤوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، بإثارة الفتن وتكدير السلم والأمن العام، وإلقاء الرعب بين المواطنين وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

وجاء في الجنحة المرفوعة من المستشار محمد عبدالمنعم، أنه بتاريخ 22 أكتوبر الجارى أثناء إذاعة برنامج “على مسئوليتى” الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، أعلن موسى عزمه حمل سلاح آلى، مطالبا وزارة الداخلية بعمل ترخيص له، وهو الأمر المحظور قانونا بموجب قانون الأسلحة والذخائر، وفقا لنص المادة رقم ، مما يعتبر تكديرا للأمن والسلم العام.‏