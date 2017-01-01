علامات تدل على وجود مشاكل بالسمع وطرق وقائية لتجنبها

كتبت آلاء الفقى

إذا كان لديك بعض العلامات كصعوبة فى فهم المحادثات الهاتفية أو تجد صعوبة بالغة فى فهم الكلمات بأى حوار عند وجود ضوضاء محيطة بك، فى هذه الحالة يجب التعامل مع هذه المشكلة لمنع التعرض لفقدان السمع الكامل، وهذا كما جاء فى تقرير نشره الموقع الهندى "بولد سكاى".

وفى هذا الصدد قدم التقرير بعض الطرق التى يمكن أن تعالج مشكلة فقدان السمع منها تنظيف شمع الأذن فى أقرب وقت ممكن، فإنه يعد أمرا طبيعيا تماما وقد تعمل الأذن على تنظيف الشمع بنفسها، لكن هناك حالات يحدث بها تراكم كبير لشمع الأذن يمكن أن يسبب مشاكل فى السمع.

وتابع أنه من الضرورى فحص الأذن من قبل الطبيب وإزالة الشمع، كما يمكنك أن تجرب إزالته من خلال استخدام ماء الأكسجين، وإذا كنت تعانى من ألم فى الأذن وتصريف سائل منها ودوخة والتهاب فى الأذنين يجب التوجه للطبيب على الفور، لأن جميع هذه العلامات يمكن أن تؤدى إلى فقدان السمع، كما وجد أن هناك بعض الأدوية التى يمكن أن تتسبب فى فقدان السمع مثل بعض مدرات البول والمضادات الحيوية التى تأتى ببعض التحذيرات أنها من الممكن أن تسبب طنين الأذن أو فقدان السمع.