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«القاهرة والناس»: إبراهيم عيسى اعتذر عن عدم الاستمرار في تقديم برنامجه

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«القاهرة والناس»: إبراهيم عيسى اعتذر عن عدم الاستمرار في تقديم برنامجه «القاهرة والناس»: إبراهيم عيسى اعتذر عن عدم الاستمرار في تقديم برنامجه

الاعلامي ابراهيم عيسي

كتبت: إنجي لطفي

أصدرت قناة “القاهرة والناس” بيانًا صحفيًا توضح فيه حقيقة إيقاف برنامج الإعلامي إبراهيم عيسى.

وجاء في نص البيان: حرصـًا من قناة “القاهرة والناس” على مبادئ الشفافية والمصارحة والمهنية، فإنها تود إبلاغ مشاهدي برنامج “مع إبراهيم عيسى” بأن الإعلامي تقدم باعتذار إلى إدارة القناة، معربـًا عن رغبته في عدم الاستمرار في تقديم برنامجه التليفزيوني على شاشتها اعتبارًا من مطلع يناير ٢٠١٧.

وقدم إبراهيم عيسى، لإدارة القناة أسباب قراره ودوافعه ومسوغاته، وتطلعه إلى التخفف من بعض أعباء العمل، للتفرغ والتركيز على مشروعاته الكتابية والإبداعية في الفترة المقبلة.

ومن جانبها، أكدت ادارة “القاهرة والناس” بأنها تكن للإعلامي الكبير إبراهيم عيسى، كل الاحترام والتقدير لشخصه وثقافته وتاريخه، من إثراء للحوار الوطنى فى التعبير عن الرأى والرأى الأخر، وتتمنى له بكل ما في النفس من مشاعر طيبة التوفيق في خطواته المقبلة.

واضافت القناة في بيانها، أنها تعاهد مشاهديها على مواصلة تقديم محتوى تليفزيوني حر ومميز يمس اهتمامات المواطن بأعلى قدر من المهنية والحرية مع الحرص فوق كل شيء على المصلحة العامة لمصرنا الغالية.

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