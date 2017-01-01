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تعليم دمياط: حصر زيادات الدرجات التخصصية وإعادة توزيعها بالمدارس اليوم

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تعليم دمياط: حصر زيادات الدرجات التخصصية وإعادة توزيعها بالمدارس اليوم تعليم دمياط: حصر زيادات الدرجات التخصصية وإعادة توزيعها بالمدارس اليوم

>دمياط-معتز الشربينى

قال عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة دمياط ، أن اليوم الأحد سيتم حصر جميع الزيادات  من الدرجات التخصصية المختلفة من المعلمين  بديوان عام مديرية التربية والتعليم لإعادة توزيعها على المدار س لسد العجز بها تطبيقا لنص الكتاب الدورى 17لسنة 2016.                                                                                                 

وأشار خليفة  فى بيان صحفى ، انه تم تشكيل لجنة لحصر الزيادات من الدرجات التخصصية والمنتدبين للعمل بديوان عام مديرية التربية والتعليم او الإدارات التعليمية المختلفة لإعادة توزيعها على المدارس الأقرب إلى دواوين الإدارات مع مراعاة ظروفهم ودرجاتهم وذلك حرصا على مصلحة الطلاب.

وأهاب خليفة بالجميع مساندة هذا القرار لما فيه الصالح العام.

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم قد أصدر 3 قرارات بإعادة توزيع 121 معلما من الزيادات بادارت دمياط الجديدة وفارسكور وميت أبوغالب لسد العجز بالمدارس وجار تنفيذ هذا القرار اليوم.


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